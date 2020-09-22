Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.

Авария произошла накануне в 9.00 на 61 километре трассы Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума. Жулин управлял Renault Duster, сообщает "Вести.Ru".

По предварительным данным, выезжая на главную дорогу со второстепенной, водитель не пропустил пригородный автобус ПАЗ. Мужчина погиб на месте, ехавшая с ним женщина находится в больнице, рассказали "РГ" в УМВД по региону. Из находящихся в автобусе никто не пострадал.

Дмитрий Жулин известен по ролям в сериалах "Александровский сад" и "Охота на Берию". В 2009 году актер стал послушником в монастыре, через пять лет вернулся в профессию.