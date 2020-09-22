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Рубрика: Власть

Порядок в кабинете

Президент внес в Госдуму пакет поправок о правительстве
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8267)
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию. Среди них основной - проект федерального конституционного закона о правительстве России. Документ серьезно усиливает роль парламента при формировании кабмина, а также делает эту процедуру более прозрачной.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

За конституционные изменения ранее проголосовали граждане в ходе общероссийского плебисцита. И новый закон будет учитывать поправки в Основной закон, заверил глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (он же является сопредседателем профильной рабочей группы).

Фото: Телеканал "Россия 1"
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- В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Госдума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров, - подчеркнул он.

Глава комитета отметил, что законопроектом определяется статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Законопроектом, в частности, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.

Кабмин входит в единую систему публичной власти

Кроме того, в развитие положений конституции законопроектом закрепляются новые полномочия кабмина в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Указано, что премьер-министр будет нести персональную ответственность перед президентом за то, как кабинет министров исполняет возложенные на него полномочия. При этом, как следует из Конституции, общее руководство правительством осуществляет именно глава государства. В то же время, президент руководит деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку".

Основная часть законопроекта касается новой процедуры формирования правительства, которая, по оценке Павла Крашенинникова, станет более прозрачной. Так, президент будет назначать главу правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Глава государства, согласно поправкам, в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра. В случае отставки самого главы правительства на это будет неделя.

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Премьер-министр, в свою очередь, будет предлагать кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

- Будущие министры должны сначала подтвердить в Государственной Думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность, - отметил Павел Крашенинников.

Подробно прописана и ситуация, при которой Госдума отклоняет предложенные кандидатуры. Если отвергнут вариант на должность главы правительства, президент назначает его без утверждения парламентом. В этом случае глава государства вправе (но не обязан) распустить ГД и назначить новые выборы. А если нижняя палата парламента три раза отклонит кандидатуры вице-премьеров и министров, то глава государства сможет назначить тех, кого ему представит премьер, без утверждения парламентом.

Если после трех отказов Госдумы более трети должностей в кабмине остаются вакантными (без учета "силовиков"), то президент получит право распустить Госдуму.

Нормы при этом не коснутся министров "силового блока" - они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. У верхней палаты будет не более недели, чтобы проинформировать в письменной форме президента о своем решении.

Как и прописано в Конституции, президент сможет отправить премьер-министра в отставку без роспуска всего кабмина. В законопроекте также уточняется порядок отставки. Решение об этом вправе принять президент - в том числе в случае выражения со стороны Госдумы недоверия или отказа в доверии правительству.

Глава государства сможет не согласиться с решением парламента. При повторном в течение трех месяцев выражении недоверия президент либо объявляет об отставке правительства, либо распускает Госдуму и назначает выборы.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
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В законопроекте также сказано, что премьер-министр вправе поставить вопрос о доверии правительству перед Госдумой, и он должен быть рассмотрен парламентом в течение семи дней. В случае отказа в доверии президент в течение недели вправе принять решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы и назначении выборов, однако это не является обязанностью главы государства.

Во внесенный президентом пакет законопроектов также входят поправки о Конституционном Суде, об Уполномоченном по правам человека. Предложены изменения в законы о федеральной службе безопасности, о внешней разведке, о прокуратуре и ряд других.

Официальными представителями президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания назначены сопредседатели рабочей группы по поправкам в Конституцию - кроме Павла Крашенинникова, это глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Законопроекты будут рассматриваться в Госдуме в осеннюю сессию, сообщил Крашенинников.

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