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23.09.2020,  
20:38
Текст:  Светлана Цыганкова

Американский разведывательный самолет пролетел в Грузию через Абхазию

Фото: Adrian Pingstone/wikimedia Фото: Adrian Pingstone/wikimedia
Фото: Adrian Pingstone/wikimedia

Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, который стоит на вооружении ВВС США, по пути в Грузию залетел и на территорию Абхазии. Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в своей группе в соцсети.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Данный сервис отмечает, что самолет с бортовым номером 488CR и позывным DAGGER1 взлетел в половине десятого утра по московскому времени из румынского аэропорта имени Михаила Когэлничану. Но сначала он появился в воздушном пространстве Абхазии, а потом уже оказался в Грузии.

Bombardier Challenger заметили на высоте 8992 метра. Его скорость - 728 километров в час. Самолет имеет два реактивных двигателя. Заводской номер - 6140. Год выпуска - 2018-й.

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