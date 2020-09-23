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23.09.2020 21:14
Рубрика: В мире

Борьба с расизмом в США убрала афроамериканца с логотипа Uncle Ben's

Текст: Александр Гусаров

Эскалация расовых противоречий в США и резкая поляризация американского общества вокруг этой темы заставляет крупные компании искать любые пути для подтверждения своей политкорректности в нынешних условиях. Наглядным проявлением этого стало последнее решение американской компаний Mars, которая сменила широко известную торговую марку полуфабрикатов и риса Uncle Ben's.

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Причина смены логотипа с изображением пожилого афроамериканца - борьба с расовыми предрассудками. "Mars Food сегодня объявила о том, что сменит Uncle Ben's на Ben"s Original, просигнализировав об амбициях на построение более инклюзивного будущего при сохранении приверженности производству лучшего в мире риса", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании.

После волны протестов и беспорядков, которые прокатились по США, компания заявила, что как глобальный бренд "несет ответственность за то, чтобы помочь положить конец расовым предрассудкам и несправедливости". По данным американских СМИ, в обновленном логотипе больше нет изображения престарелого чернокожего "дяди Бена".

Напомним, что бренд Uncle Ben's был основан в 1943 году, а с 1946 года на нем изображен афроамериканец в галстуке-бабочке. Его прототипом стал метрдотель одной из гостиниц Чикаго (штат Иллинойс).

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В последние годы в адрес компании неоднократно звучала критика о недопустимости "использования изображения темнокожего мужчины в качестве лица белой компании". По мнению критиков, обращение "дядя" или "мальчик" вместо "мистер" в отношении афроамериканца отсылает ко временам расовой сегрегации в США.

Как сообщает ТАСС, ранее об отказе от логотипа сиропа для блинчиков Aunt Jemima с изображением темнокожей женщины, который продается уже 131 год, объявила американская компания Quaker Oats, принадлежащая одному из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков PepsiCo. Логотип кормилицы-негритянки был придуман в 1889 году, прототипом послужила "рассказчица, кухарка и работница" Нэнси Грин. Название сиропа позаимствовано из песни "Старая тетушка Джемима", которую, согласно преданиям, пели рабы.

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