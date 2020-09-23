Этот год, принесший пандемию, остановил привычную скорость смены событий и ситуаций - в том числе и в моде.

Во время карантина многим стало ясно, что столько одежды, притом такой разной, просто некуда носить. Некого и негде стало поражать. Востребованными стали вещи либо удобные, либо пробуждающие эмоции. Этот переворот назревал давно, но теперь он приводит к новой реальности: дизайнеры стремятся создать универсальный гардероб, вне сезонов и четких трендов.

Продуманный комфорт

Отказ от излишеств, casual и спортивный стиль, качественные ткани, удобные фасоны - такая одежда рассчитана на то, чтобы служить долго и быть уместной в совершенно разных ситуациях. В ней нет ничего революционного - но в этом и заключается ее смысл. И как ни странно, в такой реальности появляется больше пространства для фантазии и личного выбора. Ключевыми словами становятся "эклектика" и "смешение стилей". На наших глазах мода из системы красоты и групповых различий превращается в систему этических высказываний. И если раньше был справедливым тезис об изменчивости моды, то сейчас нас призывают к стабильности, к культуре меньшего потребления, к долговечности и практичности.

Специалисты предлагают сделать ставку на такие цвета, которые можно назвать универсальными - то есть без определенной принадлежности к полу, уместные в любых обстоятельствах, легкие для комбинирования с другими оттенками.

Исполнительный директор Pantone Color Institute Литрис Айсмен говорит: "Осень-зима 2020/21 - это история осознанности, поскольку мы видим сокращение цветов до самых необходимых. Отражая мышление "чем меньше - тем лучше", которое становится все более важным для потребителей, отдающих предпочтение стабильности и функциональности, наша цветовая палитра лишена излишеств".

Стремление к универсальности рождает концепцию "неформальной элегантности"

В тренде - функциональность и простота форм. Ключевые слова: неподвластность времени и высокое качество.

Две базовых палитры - бежево-терракотовая и серо-голубая. Первая состоит из мягких бежевых оттенков, цвета верблюжьей шерсти, шоколадно-коричневых тонов. Материалы отличает благородная фактура: это мягкая замша, гладкая кожа наппа, фланелевая шерсть или ворсовый драп, тонкий вязаный трикотаж.

Вторая палитра с ее холодновато-серыми тонами связана с городской архитектурой и выступает скорее нейтральным фоном для стилистического высказывания.

Дизайнеры исследуют новые отношения между модой и всем, что связано с домашним теплом и уютом. Комфорт теперь имеет первостепенное значение для потребителей, а значит, и для дизайнеров: мы видим много мягких, натуральных, тактильно приятных материалов и обволакивающих, словно кокон, форм.

Энергия цвета

Однако осень - это время не только уютных приглушенных тонов. Лаконичные силуэты допускают - и даже требуют - ярких, жизнерадостных, насыщенных цветовых оттенков в гардеробе. Они нужны для баланса с лаконичностью форм.

Дизайнеры берут за основу модную палитру, разработанную в американском Pantone Color Institute. Она состоит из четырех базовых оттенков и десяти ярких трендовых цветов. Так что готовимся носить зеленый с баклажановым, оранжевый с лиловым, классический синий и, конечно, разнообразные оттенки красного. В основном этот сезон находится в теплой гамме спектра: розово-бежевый, кирпичный и терракотовый становятся новыми нейтральными оттенками.

Sandstone ("песчаник", Pantone 16-1328, см. Balmain на фото слева) - оттенок классический, универсальный, вневременной. Мягкий и сдержанный, он отсылает нас к теме природы и естественных земляных тонов.

Модная палитра сезона включает 4 базовых оттенка и 10 ярких трендовых цветов

А вот тёплый, яркий и жизнерадостный Amberglow ("янтарное сияние", Pantone 16-1350, см. Loro Piana на фото слева) заряжает оптимизмом и хорошим настроением. Благодаря своей активности этот оттенок оранжевого ассоциируется с креативностью и самовыражением в творчестве.

Classic Blue ("классический синий", Pantone 19-4052) был назван экспертами цветом 2020 года, поэтому его присутствие в модной палитре предсказуемо. Аристократичный, элегантный в своей простоте, надёжный и стабильный, он универсален и уместен в любых ситуациях.

Ultramarine Green ("зеленый ультрамарин", Pantone 18-5338, см. Kiton Donna на фото внизу стр. 10) - роскошный оттенок зелёного с синим подтоном, напоминающим цвет морской волны. Эксперты Pantone описывают его как "уравновешивающий и дающий уверенность". И действительно, Ultramarine Green ассоциируется со спокойствием, слегка "охлаждает" и приводит в состояние душевного равновесия. Впрочем, и более светлые оттенки зеленого, от ментолового до хаки, актуальны в осеннем гардеробе.

Magenta Purple ("пурпурно-фиолетовый", Pantone 19-2428) - загадочный, глубокий, интригующий. Он не только выделяется среди остальных, но и создает с ними гармоничный контраст.

Rose Tan (Pantone 16-1511) - нежный, как будто слегка припыленный оттенок розового. Он вносит в осенне-зимнюю палитру особую романтичность, мягкость и женственность. Это не кричащий и инфантильный, а очень деликатный и сдержанный цвет.

И, наконец, "гвоздь сезона" - сложные оттенки красного. Например, Samba ("самба", Pantone 19-1662), которая ассоциируется с бразильским танцем, чувственным и страстным. Оттенок Samba богатый, роскошный, яркий - и в то же время излучающий чувственность, свойственную зрелости. Его большое преимущество в том, что он очень удачно комбинируется с другими модными оттенками и может выступать в качестве акцента - например, в аксессуарах.

Оттенки красного отлично смотрятся в качестве акцента - например, в аксессуарах

Тренды в области цвета тоже демонстрируют переход от fast fashion ("быстрой моды") к более долговечным и устойчивым вариантам. Так что можно с уверенностью брать на вооружение эти цветовые палитры - они, скорее всего, будут актуальны не один сезон. Кстати, не только женщины, но и мужчины теперь смело носят яркие цвета и все чаще выбирают их осознанно.

Преображенное наследие

Костюмы и длинные пальто, мужские и женские, формальные и не очень, в полоску и особенно в разнообразную клетку - все это с избытком присутствует в осенних коллекциях. Дизайнеры обращают взгляд в прошлое, чтобы почерпнуть там идеи и переосмыслить их для современности. Ностальгия по понятным и четким правилам одежды привлекает ровно так же, как и борьба с этими устоявшимися правилами.

Хотя без классики никуда, она сегодня трансформируется - не теряя, впрочем, своей элегантности. Правда, элементы мужского гардероба все чаще заимствуются женщинами (от костюмов-троек до тканей и аксессуаров). Что ж, такое время - оно требует сильных женщин, способных говорить с мужчинами на одном языке. И речь скорее не о борьбе, а об объединении и сотрудничестве.

Увлечение дизайнеров поздними 1970-ми не могло не вернуть в моду клетчатые брюки, пиджаки и пальто. Актуальна клетка мелкая и крупная, может быть, даже несколько винтажная, отсылающая к образам киногероев золотого века Голливуда. В основе новых идей лежит чувство связи с историей. Смысл в том, чтобы предоставить потребителям лучшее качество, не увлекаясь количеством: движение моды замедляется, и модель "устойчивого развития" становится все более актуальной.

Для ностальгической нотки достаточно хотя бы одного аксессуара в клетку

Хотя классика переосмысливается с использованием новых технологий и более современных форм, а модели адаптируются к нынешнему образу жизни. мужчины любят покупать "вещи с историей". Поэтому особое внимание уделяется давно знакомым внешне и хорошо продуманным аксессуарам.

Исследователь моды и специалист по деловому стилю РАНХиГС Тим Ильясов дает мужчинам несколько универсальных рекомендаций по гардеробу: "Уже давно не нужно заводить пальто на меху для зимы в городе: автомобили и транспорт минимизируют пребывание на улице. Даже в сильный мороз можно выйти в элегантном демисезонном пальто, надев под него современный ультратонкий пуховик, и выглядеть безупречно. Стеганый жилет уже давно перешел из спортивного гардероба в дневной casual. Жилет отлично сочетается как с классическими пальто или твидовым пиджаком, так и с менее формальными вещами вроде свитера или водолазки. Куртка-бомбер теперь благородная и респектабельная, она изготовлена из плотного шерстяного сукна, вельвета, замши или гладкой кожи и отлично сочетается с водолазками, нейтральными свитерами и даже рубашками с жестким воротником. Водолазка просто обязана присутствовать в разумном гардеробе каждого мужчины. Она универсальна: подходит и к строгим офисным костюмам с классическими брюками, и к джинсам, и к цветным чиносам. Кстати, актуальное сочетание: водолазка под свитером или под рубашкой". Тим Ильясов призывает проявлять смелость в сочетании вещей, ибо "в наше время дресс-код - понятие растяжимое".

Аналитик Кристин Боланд из бельгийского агентства Trends & Mindsets полагает, что в новой реальности, где соединяются технологии, искусственный интеллект, фантазия и творчество, будет развиваться новый язык дизайна, со своим словарным запасом. И одежда в рамках новых трендов будет скорее скромной и спокойной, предлагая людям чувство защищенности в постоянно меняющемся современном мире.