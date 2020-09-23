Как у Бога в раю, в Белорусском краю,

Где Двина с Полотою сливается,

Возник город Славян, - кривичей и древлян,

Полоцком он называется1.

Полоцкий кадетский корпус, где пели эту песню, со времен Николая I был традиционной alma mater для детей белорусского дворянства, нацеленных на военную карьеру. Стал он ею и для выходца из православных дворян Могилевской губернии2 Николая Александровича Бржозовского (1857 - дата смерти неизвестна); правда, при нем корпус именовался Полоцкой военной гимназией.

Николай Александрович Бржозовский.

Боевое крещение

"Город славян" Николай явно полюбил: окончив в 1876 году 2-е военное Константиновское училище, он взял вакансию в стоявшей в Полоцке 16-й артиллерийской бригаде. Однако попал в Динабург (ныне - Даугавпилс, в Латвии): зачислив прапорщика Бржозовского в 16-ю бригаду, его прикомандировали к Динабургской крепостной артиллерии3.

Оттуда он добровольно ушел на войну с Турцией 1877-1878 годов, в осадную артиллерию. "В заботе и работе день и ночь"4, состязание с турецкой артиллерией, перебои с доставкой провизии, сидение на сухарях, а то и на пустом чае... В 20 лет прапорщик заслужил самый ценный после "Георгия" для офицера орден - Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. А в полевую артиллерию так никогда и не попал, вплоть до 1915 года прослужив в крепостной.

Эта была карьера настоящего воина.

Комендант крепости Осовец Н.А. Бржозовский (сидит в шинели) на приемке хлеба. 1915 год.

36 лет в "крепаках"

Семь из них - в Динабурге.

Одиннадцать - в Новогеоргиевске (ныне Модлин, в Польше)

Пять - в Варшаве.

Четыре - в Порт-Артуре.

Год - в Одессе.

Пять - в Ломже (северо-восточнее Новогеоргиевска).

Три - в Осовце (в северо-восточной Польше)5.

Полжизни Бржозовский тянул лямку на непрестижных должностях!

"Служба в крепостной артиллерии была так плохо обставлена, была настолько безотрадна, что служить" там "не желали юнкера не только артиллерийских училищ, но и военных [общевойсковых. - Авт.], за редким исключением"6.

Рутина, унылое болото...

В артиллерийских училищах чинов крепостной артиллерии юнкера насмешливо звали "крепаками" - как крепостных крестьян на Украине XVIII - первой половины XIX веков. А буквенные шифровки на их погонах (например, "Квт." - "Квантунская") - "анекдотом".

Даже и из военных училищ в "крепаки" шли только после того, как вакансии в полевую артиллерию разберут юнкера с более высоким средним баллом.

В итоге офицерский состав крепостной артиллерии состоял из (говоря современным языком) "троечников".

Однако Бржозовский "троечником" не был: его балл позволил ему выйти в полевую артиллерию.

Генерал-майор Бржозовский (в центре) с офицерами. 1915 год.

"Артиллеристом я рожден"

Да, это балл не артиллерийского, а военного училища - где курс артиллерии был сокращенным. Но Бржозовский еще и по-настоящему любил артиллерийское дело. Он явно гордился тем, что он артиллерист. А "крепак", не "крепак" - неважно...

Поэтому наверстать недоданное училищем было для него вопросом времени.

Поэтому, просидев больше одиннадцати лет в должности командира артиллерийской роты, он так и не превратился в одного из тех "дослуживающих" 40-45-летних капитанов, которые были "просто ротными командирами, а не знатоками своего артиллерийского дела"7...

Помог и опыт новых войн. Командуя осадной батареей, капитан Бржозовский принял участие в войне с Китаем 1900-1901 годов. А в русско-японскую, в июле - декабре 1904-го, командир 3-го батальона Квантунской крепостной артиллерии подполковник Бржозовский оборонял Порт-Артур.

Куропаткинский люнет, батарея литера Б, форт N II... Эти знаменитые в истории артурской эпопеи укрепления входили в 4-й участок обороны, артиллерией которого командовал Бржозовский. Там 8 августа 1904 года, во время первого штурма крепости, он был ранен.

Там заслужил и "Владимира" 3-й степени - с мечами.

Осовец

То, что крепостной артиллерист из Бржозовского вышел незаурядный, стало ясно после того, как в день его 54-летия, 20 декабря 1911 года, его произвели в генерал-майоры и назначили командующим Осовецкой крепостной артиллерией.

В 22 верстах к северу от Осовца - Германия, Восточная Пруссия.

А в Осовецкой крепостной артиллерии - как показала в сентябре 1912-го пробная мобилизация - конь не валялся!

"Троечники" - командиры батарей и групп не понимали значения наблюдательных пунктов, того, что без них нельзя корректировать огонь! Они даже не всегда понимали, по какой цели им приказано стрелять.

Да, в первый год Бржозовский ничего исправить не сумел.

Но вот за следующие два года, к началу Первой мировой, - смог!

Подступившие в сентябре 1914 года к Осовцу германские части были рассеяны точным сосредоточенным огнем артиллеристов крепости...

В феврале-июле 1915-го, во время второй осады Осовца, "всюду и везде, где работала крепостная артиллерия, неприятель получал полный отпор и ему наносился ущерб как в орудиях, так и в людях...

В дни развития даже наибольшей силы неприятельского огня наша артиллерия, благодаря искусству своих действий, часто заставляла молчать неприятельские батареи, обрушиваясь на неприятельские окопы, всегда разрушала их и каждый раз, встречая пехотные цепи, вносила в ряды их панику и громадный урон, заставляя атакующие части поспешно отступать"8...

Во время штурма Осовца 24 июля 1915 года "особенно досаждала" противнику "точная стрельба крепостной артиллерии"9...

Впрочем, с января Бржозовский был уже комендантом Осовца.

И 24 июля - в те же дни, когда генералы Бобырь и Григорьев сдали врагу крепости Новогеоргиевск и Ковно - приказал "бросить в контратаку все, что можно"10!

И оставил Осовец только по приказу.

За сентябрь 1914-го им был получен "Георгий" 4-й степени.

За 15-й год - "Владимир" 2-й степени с мечами...

P.S.

Гражданская война не оставила заметного следа в карьере генерал-лейтенанта Бржозовского. Но в 1920 году ему, начальнику гарнизона белого Архангельска, пришлось уйти в эмиграцию, в Норвегию. Перебравшись оттуда в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года - Югославия), бездомный генерал нашел приют в Черногории, в Рисане, в Русском инвалидном доме.

В 1930-м он был еще жив, когда скончался - неизвестно...

1. Сверчков Д. Божидар Зорич. Военный роман // Вестник союза офицеров участников войны. N 9. Париж, 1931. С. 22.

2. Пивоварчик С.А. Осовецкая крепость накануне и в годы Первой мировой войны // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Шестой Международной научно-практической конференции 13-15 мая 2015 года. Ч. IV. СПб., 2015. С. 19.

3. Там же; Список полковникам по старшинству. Ч. I, II и III. Составлен по 1-е Ноября 1907 г. СПб., 1907. С. 201.

4. Экстен [В.А.]. Из воспоминаний о действиях артиллерии под Рущуком и Плевною // Военный Сборник. 1881. N 11. С. 169.

5. Пивоварчик С.А. Указ. соч. С. 19.

6. Барсуков Е. Подготовка России к мировой войне в артиллерийском отношении. М.; Л., 1926. С. 162.

7. Чижов П.Н. Значение и развитие Тяжелой Артиллерии в Российской Императорской армии // Военная Быль (Париж). 1963. Январь. N 58. С. 34.

8. Свечников М., Буняковский В. Оборона крепости Осовец во время второй, 6-ти месячной осады ее. Пг., 1917. С. 39.

9. Хмельков С.А. Борьба за Осовец. М., 1939. С. 56.