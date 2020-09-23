Единственная область моды, где изменения столь незначительны, что их можно рассматривать под лупой, - это одежда для торжественных выходов в свет.

Праздничная атмосфера передается через роскошные материалы - шелк, гипюр, атлас, бархат. Самые эффектные платья сезона полностью усыпаны блестящими пайетками или украшены бахромой из перьев. Впрочем, лаконичные статуарные силуэты или даже смокинги в мужском стиле делают женщину неотразимой без оглядки на моду. Дизайнеры всего мира проведут объединенное мероприятие в Сети Для вечера дизайнеры предлагают максимально сдержанные платья в пол. Не менее строгой альтернативой выглядит женский смокинг. Скромность и закрытость в сочетании с блеском - настоящее оружие массового поражения на светском мероприятии. Декор аксессуаров соответствует эпохе джаза - это позолота, пайетки, блестки или инкрустация камнями.