Функциональный гардероб - это продуманная одежда на каждый день и для любой ситуации. А вот базовому набору обуви обычно уделяется меньше внимания.

Сеть магазинов No One решила исправить эту ситуацию: после 25 лет работы с европейскими брендами компания почувствовала силы к созданию собственной коллекции. Премьерный сезон - осень-зима 2020/21, креативным директором выступила Нуне Геворгян, основательница No One. Коллекция включает несколько внесезонных дизайнов туфель, ботильонов и сапог универсальных оттенков.