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Рубрика: Общество

Собственный бренд No One

Российская газета - Спецвыпуск № 215(8269)
Функциональный гардероб - это продуманная одежда на каждый день и для любой ситуации. А вот базовому набору обуви обычно уделяется меньше внимания.
Модели из первой коллекции Nо One. Модели из первой коллекции Nо One.
Модели из первой коллекции Nо One.

Сеть магазинов No One решила исправить эту ситуацию: после 25 лет работы с европейскими брендами компания почувствовала силы к созданию собственной коллекции. Премьерный сезон - осень-зима 2020/21, креативным директором выступила Нуне Геворгян, основательница No One. Коллекция включает несколько внесезонных дизайнов туфель, ботильонов и сапог универсальных оттенков.

Общество Ежедневник Образ жизни

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