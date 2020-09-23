Атмосфера лондонского джентльменского клуба стала источником вдохновения для коллекции Doucal's осень-зима 2020/21.

Хотя название бренда и пишется на английский манер, он создан в 1973 году в Италии. Его основатель Марио Джаннини был поклонником британской обуви и даже обучался на английских фабриках, но пришел к выводу, что там делают обувь слишком жесткую. Вернувшись в Италию, он начал производить обувь Doucal's - по-британски элегантную и по-итальянски комфортную.

Новая "джентльменская" коллекция представлена в лаконичной палитре: здесь все оттенки коричневого, зеленый и черный. Сезонные классические модели - монки, ботинки челси, мокасины и лоферы - навеяны духом английских студенческих колледжей. Эффект состаривания достигается за счет использования анилиновых пигментов, которые наносят слой за слоем вручную. Помимо кожи для подошв моделей (особенно рассчитанных на длительные прогулки) используются ультралегкие и высокотехнологичные материалы.