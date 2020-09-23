Новый корнер BOSS открылся в ТЦ "Весна" на Новом Арбате, принадлежащем компании Bosco di Ciliegi.

Корнер расположен на втором этаже, и здесь представлена мужская коллекция осень-зима 2020/21: современный гардероб, в котором соблюден баланс между эстетичностью и функциональностью, проверенная временем классика и неформальные образы на каждый день. Привычные для марки монохромные цвета в этом сезоне разбавлены мягкими оттенками синего и акцентами красного. На коллекцию действуют скидки по семейным картам Bosco di Ciliegi.