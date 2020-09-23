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23.09.2020,  
22:02
Текст:  Светлана Цыганкова

Противотанковый комплекс Javelin не сработал на учениях в Украине

Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Противотанковый комплекс Javelin не сработал во время стратегических учений "Объединенные усилия - 2020" в Николаевской области. Конфуз еще и в том, что на учениях присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который хотел понаблюдать за действиями комплекса.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный предположил, что причина осечки Javelin может быть или в ошибке оператора, который его обслуживал, или в чем-то другом, пишет ТАСС со ссылкой на "Укринформ"

Первую партию противотанковых комплексов Javelin США передали Украине в 2018 году. Это 37 комплексов и 210 ракет стоимостью 47 миллионов долларов. Вторую партию Киев получил в прошлом году. Остальные поставки предусмотрены в 2021-2022 годах. Речь идет о сумме в 60 миллионов долларов.

Учения "Объединенные усилия - 2020" проводятся в Украине в ответ на российские маневры "Кавказ-2020". В украинских учениях задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц вооружений и военной техники, а также советники из стран НАТО.

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