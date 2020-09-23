СМИ сообщили о массовом заражении звезд коронавирусом на "Кинотавре"

Сразу несколько российских актеров и режиссеров заразились новой коронавирусной инфекцией на кинофестивале "Кинотавр".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил "Бюллетень кинопрокатчика", ссылаясь на информацию ряда своих источников.

По данным портала, первым заболевшим стал актер Александр Молочников. Также в числе зараженных Оксана Фандера, Нигина Сайфуллаева, Анна Чиповская, Резо Гигинеишвили и Денис Шведов.

Сообщение сопоровождается пожеланием скорейшего выздоровления, к которому "Кинократия" присоединяется.

Нынешний "Кинотавр", 31-й, проходил в Сочи 11-18 сентября.