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СМИ сообщили о массовом заражении звезд коронавирусом на "Кинотавре"

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    23.09.2020, 16:09
Текст:   Олег Усков

Сразу несколько российских актеров и режиссеров заразились новой коронавирусной инфекцией на кинофестивале "Кинотавр".

Фото: youtube.com
Бен Аффлек: В кино останутся только "Мстители" и "Звездные войны"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил "Бюллетень кинопрокатчика", ссылаясь на информацию ряда своих источников.

По данным портала, первым заболевшим стал актер Александр Молочников. Также в числе зараженных Оксана Фандера, Нигина Сайфуллаева, Анна Чиповская, Резо Гигинеишвили и Денис Шведов.

Сообщение сопоровождается пожеланием скорейшего выздоровления, к которому "Кинократия" присоединяется.

Нынешний "Кинотавр", 31-й, проходил в Сочи 11-18 сентября.

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