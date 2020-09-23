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23.09.2020 10:36
Рубрика: Экономика

Сбербанк запустит собственный музыкальный сервис

Текст: Светлана Ментюкова
Сбербанк планирует выкупить 100% акций компании "Звук" для создания на его основе нового сервиса аудиостриминга "СберЗвук". Об этом сообщает пресс-служба банка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"По итогам сделки Сбербанк получил 100% акций компании "Звук". Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичёв, который руководил "Звуком" с 2014 по 2017 год. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде", - говорится в сообщении, без уточнения суммы сделки.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Также сообщается, что "в результате сделки "Звук" будет максимально интегрирован в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям", дополнив уже существующие сервисы. Отмечается, что Сбербанк и "Звук" уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay. Также, говорится в сообщении, музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка.

"Сервис получил бренд СберЗвук и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании: на сайте sber-zvuk.com, в мобильном приложении и в социальных сетях", - уточняется в сообщении.

"Звук" - первый независимый музыкальный сервис в России существует с 2010 года. Помимо экосистемы Сбербанка, он доступен в одноименном приложении для iOS, Android, а также на сайте sber-zvuk.com. Количество зарегистрированных пользователей сервиса превышает 6 млн. "Звук" стал лучшим музыкальным приложением 2015 года в AppStore и вошел в топ-20 лучших приложений в 2016-м. Сервис доступен пользователям в России, а также странах СНГ и оперирует в 11 странах.

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