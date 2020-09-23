Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.09.2020,  
09:44
Текст:  Антон Валагин

Снайперский выстрел из пистолета сняли на видео

В США установлен мировой рекорд по дальности прицельного выстрела из пистолета. Выпущенная из Glock 23 пуля поразила мишень на расстоянии 1837 метров.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Иллюзия боя: в США учатся воевать с Су-57 в дополненной реальности

Рекордный выстрел был произведен в рамках состязаний, устроенных производителями прицелов и приспособлений для меткой стрельбы. Несмотря на внушительное расстояние, практической ценности рекордный выстрел не имеет - пистолетная пуля растеряла в полете убойную силу и едва оцарапала краску на мишени, пишет "Популярная механика".

Стрелок - Виктор Авила, бывший спецагент Иммиграционной и таможенной полиции США. Тренироваться ему помогали бывшие чемпионы в сверхдальней стрельбе Роберт Гилмер и Джим Сойер. Согласно правилам, мишень 10х10 см следовало поразить первым же выстрелом с рук. Насколько это непросто, демонстрирует видео, сделанное с огневого рубежа: мишень пляшет и расплывается в потоках нагретого пустыней воздуха. Он же значительно влиял на траекторию полета пули.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Министерство обороны РФ
Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень 22.09.2020
Американская ракета с ядерной боеголовкой взорвалась в шахте 40 лет назад 22.09.2020
NI: Российский "Шквал" навсегда изменил подводную войну 21.09.2020
видео
Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
Новейший вариант "Змея Горыныча" впервые показали на видео 22.09.2020
Первый день маневров "Кавказ-2020" показали на видео 21.09.2020
Внутреннее устройство плавающего танка "Спрут-СДМ1" показали на видео 21.09.2020
стрелковое оружие
Летчиков-истребителей планируют вооружить автоматами АМ-17 31.08.2020
Компактный пистолет Лебедева успешно прошел госиспытания 26.08.2020