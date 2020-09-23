Снайперский выстрел из пистолета сняли на видео

В США установлен мировой рекорд по дальности прицельного выстрела из пистолета. Выпущенная из Glock 23 пуля поразила мишень на расстоянии 1837 метров.

Рекордный выстрел был произведен в рамках состязаний, устроенных производителями прицелов и приспособлений для меткой стрельбы. Несмотря на внушительное расстояние, практической ценности рекордный выстрел не имеет - пистолетная пуля растеряла в полете убойную силу и едва оцарапала краску на мишени, пишет "Популярная механика".

Стрелок - Виктор Авила, бывший спецагент Иммиграционной и таможенной полиции США. Тренироваться ему помогали бывшие чемпионы в сверхдальней стрельбе Роберт Гилмер и Джим Сойер. Согласно правилам, мишень 10х10 см следовало поразить первым же выстрелом с рук. Насколько это непросто, демонстрирует видео, сделанное с огневого рубежа: мишень пляшет и расплывается в потоках нагретого пустыней воздуха. Он же значительно влиял на траекторию полета пули.