В 1948 году в коллекции Van Cleef & Arpels появилось кольцо овальной формы с рельефной текстурой и чуть выпуклой поверхностью, инкрустированной бриллиантами.

По очертаниям кольцо напоминало перстень с печаткой. В 1950 году оно получило название Tartelette и долго было довольно популярно. Сегодня этот дизайн получил новое переосмысление, и объемное кольцо по мотивам Tartelette в белом, желтом или розовом гильошированном золоте, с куполом, инкрустированным бриллиантами, вошло в коллекцию Perlee. Увидеть новые украшения уже можно в московском бутике марки.