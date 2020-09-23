"Терминаторы" поддержали танки и мотострелков на учениях "Кавказ-2020"

Боевые машины поддержки танков участвуют в стратегических командно-штабных маневрах "Кавказ-2020". БМПТ поддерживают наступательные и оборонительные действия мотострелковых и танковых подразделений Южного военного округа.

Впервые такая техника была задействована на учениях "Запад-2017", тогда "Терминатор" сражался с условным противником совместно с Т-90М и Т-80БВМ.

В настоящее время все перечисленные выше образцы бронетехники уже поступили в сухопутные войска, где их интенсивно осваивают. Они также приняли участие в юбилейном параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

БМПТ - машины совершенно нового для мирового танкостроения класса. Их стали разрабатывать после обобщения опыта многочисленных локальных войн и конфликтов. Военные поняли, что им необходимо хорошо защищенное и обладающее высокой огневой мощью средство.

В результате получилось изделие, весящее более 48000 кг, с двумя 30-мм пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ, парой автоматических гранатометов АГ-17Д. Для борьбы с танками противника имеются противотанковые управляемые ракеты "Атака-Т".

Система управления огнем позволяет уверенно действовать в любое время суток. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 550 км. Экипаж - 5 человек.

Как сообщалось в различных источниках, БМПТ может заменить до взвода мотострелков и несколько БМП и БТР.