Tiffany & Co. выпустила лимитированную серию браслетов Bone cuff, "анатомический" дизайн которых был придуман Эльзой Перетти.

Ее украшениям была свойственна эргономичность и чувственность, поэтому, появившись 50 лет назад, этот браслет-кафф, удобно облегающий запястье, сразу стал культовым. То, как безупречно браслеты повторяли очертания тела, модели для левой и правой руки, их сочетание в паре - все вызывало восторг поклонниц.

В 2020 году Bone cuff обрел новые вариации в лимитированных сериях: это цветные версии (красная, синяя и зеленая) и модели со вставками из камней (на фото). Последние представлены в трех вариантах: серебро с черным нефритом, серебро с бирюзой и желтое золото с зеленым нефритом. Запуск планируется на октябрь 2020 года.