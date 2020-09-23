Дом Van Cleef & Arpels представил три новые произведения высокого ювелирного искусства, посвященные знаковым украшениям Van Cleef & Arpels.

Каждое из последних когда-то принадлежало знаменитой женщине: принцессе Египта Фаизе, актрисе Марлен Дитрих и героине своей эпохи Жаклин Кеннеди-Онассис. Новые украшения ювелирного дома созданы благодаря уникальным сериям драгоценных камней: для колье использованы изумруды, для серег - бриллианты, для браслета - рубины.

Изумрудный сет

Новое колье Merveille d'emeraudes напоминает роскошное украшение из ювелирного наследия дома - колье-воротник 1929 года, принадлежавшее египетской принцессе Фаизе. То колье было декорировано десятью подвесками с изумрудами каплевидной формы, ниспадающими с геометричной конструкции, полностью инкрустированной бриллиантами. Оно было приобретено для принцессы в 1947 году представителем королевского двора Египта во Франции. В 2014 году это историческое украшение, в котором принцесса появилась на нескольких торжественных мероприятиях, стало частью музейной коллекции Van Cleef & Arpels, экспонируемой на выставках по всему миру.

Сегодня в колье Merveille d'emeraudes представлены пять колумбийских изумрудов общим весом 70,40 карата. У них теплый зеленый оттенок, изящная грушевидная форма и безупречные пропорции. Их структура типична для камней из старинных месторождений. Эти изумруды украшают сверкающие ленты, инкрустированные бриллиантами круглой, багетной и треугольной огранки. Отсылая к колье принцессы Фаизы со впечатляющей ювелирной застежкой, элегантно ниспадающей по спине, новое колье декорировано похожим ослепительным "шлейфом" из бриллиантов.

Колье трансформируется: подвески с изумрудами можно снять, чтобы заменить их бриллиантами грушевидной формы, которые украшают застежку на задней части шеи. Эти же изумруды или бриллианты можно закрепить на дополняющих сет серьгах, которые предусматривают несколько способов ношения: в коротком варианте и в версии с драгоценными подвесками.

Серьги-цветы

В серьгах Tendresse etincelante ювелирный дом обращается к не менее уникальным драгоценным камням и к теме природы. На каждой из серег распускается соцветие с "сердцевиной" из бриллианта. Украшенные тонкими прожилками лепестки обретают правдоподобие благодаря изящным изгибам и рельефу. Драгоценные цветы дополнены съемными подвесками из двух грушевидных бриллиантов общим весом 20,21 карата. Эти камни (весом более 10 карат каждый) примечательны тем, что огранены из одного и того же необработанного куска минерала.

Украшение навеяно моделью серег Van Cleef & Arpels, которые Аристотель Онассис преподнес Жаклин в качестве свадебного подарка в 1968 году. Она не раз появлялась на публике в этих крупных "цветочных" серьгах с инкрустацией из бриллиантов и подвесками в виде рубинов-кабошонов.

Рубиновый браслет

Браслет Rubis en scene, напоминающий спелый плод граната в разломе, - посвящение браслету Jarretiere, одному из любимых украшений Марлен Дитрих. В 1937 году актриса приобрела у Van Cleef & Arpels браслет впечатляющих размеров, инкрустированный рубинами и бриллиантами. Он был на ней в фильме Альфреда Хичкока "Страх сцены" 1950 года, актриса часто в нем фотографировалась.

Дом переосмыслил это знаковое украшение, создав браслет с 72 бирманскими рубинами общим весом 84,74 карата. Это редкий случай, когда Van Cleef & Arpels объединяет такое множество рубинов высочайшего качества в одном изделии.

Браслет, напоминающий спелый плод граната в разломе, создан в честь одного из любимых украшений Марлен Дитрих

Камни, тщательно отобранные геммологами дома, получили огранку "кушон" ("подушка"). Рубинами всех оттенков, от красного до пурпурного, усыпаны два полукруга различного диаметра, эффектно подчеркивающие запястье. Ажурная конструкция из белого золота, инкрустированная бриллиантами, уравновешивает украшение. Архитектурная форма и изобилие драгоценных камней - новый браслет действительно великолепен.