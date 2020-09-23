Главным запуском этого года для Tiffany & Co. стала новая интерпретация коллекции Tiffany T - Tiffany T1.

Ее основной мотив, как логично предположить из названия, - это буква "Т", которая присутствует в украшениях бренда с начала 1980-х годов. Опираясь на "фамильную" литеру, бренд заново изобретает незаурядные украшения на каждый день. Именно такие ювелирные коллекции называются базовыми, или регулярными.

Хотя идея обыграть "Т" появилась у компании почти 40 лет назад, основным элементом дизайна целой коллекции ее сделала в 2014 году тогдашний креативный директор марки Франческа Амфитеатроф. Графическое начертание буквы, ее углы и перпендикуляры послужили понятной ассоциацией с архитектурой Нью-Йорка и энергией этого мегаполиса.

Центральное украшение регулярной коллекции Tiffany T1 - колье категории high jewellery с бриллиантами разных огранок.

Но если дизайн колец и браслетов Tiffany T был разомкнутым (концы в виде "Т" в них не соединялись), то новые украшения T1, наоборот, образуют замкнутый круг. При этом силуэт буквы стал объемным, трехмерным, приподнявшись над плоскостью благодаря скошенным граням. Лаконичный дизайн дополнен бриллиантами, закрепленными вручную.

В коллекции T1 есть украшения из розового, желтого и белого золота, с бриллиантами и без них.

Автор Tiffany T1 - нынешний креативный директор компании Рид Кракофф. "В представлении Tiffany роскошь должна быть легкой и ненарочитой, - говорит он. - Мы хотели отдать должное культовому мотиву "Т", но придать ему новый образ. Этими украшениями мы хотим сказать: драгоценные камни предназначены не только для особых случаев - их можно носить каждый день как признание самой себе".

Графический символ оказался богатой творческой идеей: в нем сочетаются выразительность и легкость.

Кстати, впервые в регулярную коллекцию украшений на каждый день вошел предмет из ранга высокого ювелирного искусства - гибкое колье-чокер с поперечной Т-образной застежкой. Одна его половина инкрустирована багетными бриллиантами, другая - камнями круглой огранки. Всего бриллиантов 240, их общий вес более 14 каратов. "Это доказывает нашу идею легкого подхода к роскоши, - говорит Кракофф. - Даже самые ценные вещи можно носить каждый день с беззаботностью и без пиетета". Однако в реальности это колье все-таки было надето по торжественному поводу: актриса Шарлиз Терон появилась в нем на церемонии BAFTA-2020, британского аналога "Оскара".