Ее основной мотив, как логично предположить из названия, - это буква "Т", которая присутствует в украшениях бренда с начала 1980-х годов. Опираясь на "фамильную" литеру, бренд заново изобретает незаурядные украшения на каждый день. Именно такие ювелирные коллекции называются базовыми, или регулярными.
Хотя идея обыграть "Т" появилась у компании почти 40 лет назад, основным элементом дизайна целой коллекции ее сделала в 2014 году тогдашний креативный директор марки Франческа Амфитеатроф. Графическое начертание буквы, ее углы и перпендикуляры послужили понятной ассоциацией с архитектурой Нью-Йорка и энергией этого мегаполиса.
Но если дизайн колец и браслетов Tiffany T был разомкнутым (концы в виде "Т" в них не соединялись), то новые украшения T1, наоборот, образуют замкнутый круг. При этом силуэт буквы стал объемным, трехмерным, приподнявшись над плоскостью благодаря скошенным граням. Лаконичный дизайн дополнен бриллиантами, закрепленными вручную.
Автор Tiffany T1 - нынешний креативный директор компании Рид Кракофф. "В представлении Tiffany роскошь должна быть легкой и ненарочитой, - говорит он. - Мы хотели отдать должное культовому мотиву "Т", но придать ему новый образ. Этими украшениями мы хотим сказать: драгоценные камни предназначены не только для особых случаев - их можно носить каждый день как признание самой себе".
Кстати, впервые в регулярную коллекцию украшений на каждый день вошел предмет из ранга высокого ювелирного искусства - гибкое колье-чокер с поперечной Т-образной застежкой. Одна его половина инкрустирована багетными бриллиантами, другая - камнями круглой огранки. Всего бриллиантов 240, их общий вес более 14 каратов. "Это доказывает нашу идею легкого подхода к роскоши, - говорит Кракофф. - Даже самые ценные вещи можно носить каждый день с беззаботностью и без пиетета". Однако в реальности это колье все-таки было надето по торжественному поводу: актриса Шарлиз Терон появилась в нем на церемонии BAFTA-2020, британского аналога "Оскара".