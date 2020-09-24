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Apple попросила выделить частоты для тестирования аналога Bluetooth

Текст:   Иван Черноусов
24.09.2020,  
11:29
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Apple подала заявку на частоты для тестирования UWB - улучшенного аналога Bluetooth. В компании надеются, что благодаря тестам смогут доказать, что технология не мешает работе других систем. Об этом пишет РБК.

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"Яблочники" запрашивают диапазон 6240-8236,8 МГц "для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения". Госкомиссия по радиочастотам может рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

Технология UWB существует уже несколько десятилетий и раньше применялась только для военной техники. В 2019 году купертиновцы внедрили соответствующий чип в линейку iPhone 11. Этот беспроводной стандарт можно использовать для передачи данных, при этом скорость и дальность на порядок выше, чем у Bluetooth.

UWB применяет в своих устройствах не только Apple - в представленном в августе этого года Samsung Galaxy Note20 Ultra тоже есть эта технология, но она деактивирована для России. Кроме России, UWB не доступна в Аргентине, Иране и Индонезии.

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