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24.09.2020 19:53
Рубрика: Легковые авто

Infiniti рассказал о кроссовере QX60 Monograph

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Премиальный бренд Infiniti рассказал о том, что концептуальный QX60 Monograph покажут 25 сентября в 9 утра по стандартному японскому времени (3 часа ночи по московскому времени) в новой глобальной штаб-квартире марки в Йокогаме.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Как отмечает пресс-служба японкой компании, Infiniti QX60 Monograph - это ​взгляд на будущий серийный премиальный SUV с тремя рядами сидений, который появится на рынке уже в 2021 году.

Сразу после онлайн-презентации новинка будет представлена на стенде "Пекинского международного автосалона-2020", который открывается 26 октября.

Напомним, не так давно Infiniti объявила, что проведет онлайн-презентацию модели QX55 11 ноября. Никаких подробностей о новинке компания пока не сообщает, лишь обещая обилие инновационных технологий для помощи водителю и стремительный профиль спортивного купе.

Ранее сообщалось, что Infiniti приняла решение сконцентрировать силы на рынках, где бренд может рассчитывать на максимальную эффективность и максимальную прибыльность. Именно поэтому было принято решение покинуть европейский регион и сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, России, на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе

#Infiniti