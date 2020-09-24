Итоги первого дня ЦИПР-2020

23 сентября завершился первый день V ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Прошла пленарная сессия с участием министра цифрового развития Российской Федерации Максута Шадаева, состоялось подписание семи соглашений с ключевыми компаниями индустрии. В выставочной экспозиции были впервые представлены новейшие разработки мобильной связи 5G, системы распознавания лиц и транскодер.

Одним из ключевых событий первого дня ЦИПР 2020 стала презентация разработок Госкорпорации Ростех. Был представлен образец первой российской базовой станции 5G. Макет станции состоит из трех частей: радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, ядра мобильной сети (5GC). По словам генерального директора Госкорпорации Сергея Чемезова, представленный образец "совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами". Кроме того, Госкорпорация представила проект Rostec.digital, направленный на цифровую трансформацию государственного сектора и экономических отраслей. Этот инструмент позволит проанализировать статус текущей цифровизации, выявить вектор развития и предложить практические решения. Его практическая реализация уже началась: в рамках конференции было подписано соглашение о цифровой трансформации государственного регулирования и социально-значимых отраслей экономики Нижегородской области между Госкорпорацией Ростех и правительством региона. Корпорация окажет области методологическую и экспертную поддержку начиная со стадии предпроектирования будущего технологического IT-ландшафта и построения целевых моделей рынка.

Ключевым мероприятием первого дня стала пленарная сессия на тему "Баланс человека и технологий". Модератором выступил Владимир Соловьёв, основатель и Управляющий партнёр Группы компаний EVERYCO, Член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Президенте РФ. В ходе сессии спикеры попытались определить "цифровой горизонт", при котором технологии будут существовать исключительно для человека, а не наоборот, и выстроить систему контроля синхронизации технологий за рамками планирования. В дискуссии приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель Председателя Правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец и другие представители власти и ведущих цифровых компаний.

После пленарной сессии Максут Шадаев и Сергей Чемезов осмотрели стенды выставочной экспозиции. Особенно выделился стенд NtechLab, где представители компании презентовали систему распознавания лиц. Эта разработка позволяет обеспечить высокую точность при распознавании лиц, силуэтов и действий на видео, а также сборе аналитических данных. Также особое внимание привлекла инновация "Эрливидео". Компания разработала новый транскодер - Flussonic Coder и специально для него создала материнскую плату Lontra.

В первый день ЦИПР-2020 состоялось подписание семи соглашений:

• Госкорпорации "Ростех" и Правительства Нижегородской области о цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики Региона;

• Госкорпорации "Ростех" и департамента информационных технологий города Москвы о взаимодействии в сфере развития услуг связи информационно-телекоммуникационных технологий;

• ПАО "Сбербанк России" и Правительства Нижегородской области о телемедицине в Регионе;

• Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк России", ООО "Максавит" и медицинского сервиса СберЗдоровье о сотрудничестве и партнерстве в сфере цифровизации;

• Правительства Нижегородской области и ПАО "Сбербанк России" о реализации научных и исследовательских проектов в рамках направлений деятельности НОЦ и ИНТЦ;

• ООО "Цифра" и ООО "РТ-Инжиниринг" о стратегическом партнерстве по формированию комплексного продукта для горнорудной отрасли - "Интеллектуальный карьер".

Почетными гостями первого дня конференции ЦИПР-2020 стали: Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов, Генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель Председателя Правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец, президент ПАО "МТС" Алексей Корня.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Мероприятие прои?дет при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, Госкорпорация Росатом, организация "Цифровая экономика", Объединенная двигателестроительная корпорация (АО "ОДК"). ВИП-партнер - АО "Концерн Росэнергоатом". Официальный партнер - ОАО "РЖД", компании Mail.ru Group, "МегаФон", NtechLab, ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети", АО "Ситроникс", венчурный фонд VEB Ventures, "Газпром нефть", ПСБ, АО "Почта России", ПАО "Сбербанк", ООО "НТ". Официальный банк Конференции - АО "Россельхозбанк". Партнер деловой программы - Научно-исследовательский институт коммуникационных стратегий (НИИКС). Официальный онлайн-партнёр площадки - IVI. Партнёры конференции: Концерн "Автоматика", Национальный центр информатизации, компания-разработчик МойОфис, Huawei, Фонд "Сколково", Эр-Телеком Холдинг, ГК "Урбантех", ПАО "МТС", медицинский сервис СберЗдоровье, OCS Distribution. Бизнес-партнёр - компания BetBoom. Партнер панельной дискуссии - компания "Рош". Экспонеты: ООО "РТ-Инжиниринг" (ГГИС ГЕОМИКС), ООО "БУЛАТ", РЕД СОФТ, компания "Открытая мобильная платформа", АйСиЭл Техно, РусБИТех-Астра, ООО "Арциус". Спонсорская помощь - компания "МаксимаТелеком".

ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровои? экономики, цифровои? трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика". В 2019 году ЦИПР посетило более 5000 участников и более 1500 организаций из 26 стран, в деловой программе приняли участие более 600 спикеров. Прологом к конференции ЦИПР-2020 стала серия онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые прошли в мае-июле 2020 года. Суммарное количество просмотров четырех онлайн-сессий на платформах YouTube и "Одноклассники" превысило 1 млн.

Пресс-служба конференции ЦИПР

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