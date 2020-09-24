Кабмин рассмотрит либерализацию экспорта сжиженного природного газа

Правительство в рамках разработки долгосрочной программы производства сжиженного природного газа (СПГ) в России будет рассматривать вопрос о либерализации экспорта СПГ. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что для обеспечения конкурентности рынка - это (либерализация экспорта СПГ) целесообразно", - сказал вице-премьер.

Сейчас право на экспорт СПГ есть у компаний, которые получили лицензию на пользование недрами, предусматривающую строительство завода по производству СПГ или поставки на такое предприятие добытого газа для сжижения, до 1 января 2013 года. Такие лицензии, помимо "Газпрома", обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа и экспортирующего СПГ с 2009 года с проекта "Сахалин-2", есть у "Новатэка" и "Роснефти". Первый запустил в 2017 году крупнотоннажный завод "Ямал СПГ", а в 2019 году среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк СПГ". В планах "Роснефти" запуск крупнотоннажного завода "Дальневосточный СПГ".