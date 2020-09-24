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24.09.2020 05:10
Рубрика: Общество

В поисках сияния

Российская газета - Спецвыпуск № 215(8269)
К сожалению, не существует универсального средства по уходу за кожей, которое подходило бы любому человеку.
Diptyque Infused Face Serum, инфузная сыворотка для лица с экстрактом жасмина "флорацера", - мощный антиоксидант, предотвращающий старение кожи. Масло жожоба восстанавливает и питает кожу. В состав сыворотки также входят экстракты туберозы и нарцисса. Обладает эффектом лифтинга, усиливает сияние кожи, отличается приятным ароматом. Diptyque Infused Face Serum, инфузная сыворотка для лица с экстрактом жасмина "флорацера", - мощный антиоксидант, предотвращающий старение кожи. Масло жожоба восстанавливает и питает кожу. В состав сыворотки также входят экстракты туберозы и нарцисса. Обладает эффектом лифтинга, усиливает сияние кожи, отличается приятным ароматом.
Diptyque Infused Face Serum, инфузная сыворотка для лица с экстрактом жасмина "флорацера", - мощный антиоксидант, предотвращающий старение кожи. Масло жожоба восстанавливает и питает кожу. В состав сыворотки также входят экстракты туберозы и нарцисса. Обладает эффектом лифтинга, усиливает сияние кожи, отличается приятным ароматом.

Поэтому косметические лаборатории неустанно продолжают поиски современного "эликсира Клеопатры". Одни делают ставку на растительные ингредиенты, другие - на икру или мед, третьи погружаются в исследования современных микротехнологий. Непростая, но благодарная задача - найти в разнообразии новинок те, которые помогут засиять и подтянуться именно вашей коже.

Sensai Dual Essence - универсальное средство для эффекта шелковистой кожи. Двухфазная формула смягчает кожу в фазе масла и интенсивно увлажняет в фазе эссенции, обеспечивая глубокое проникновение активных ингредиентов. Содержит коктейль из растительных масел и комплекс с шелком "коишимару". Формула с мощным антивозрастным действием со временем повышает плотность кожи.

Eisenberg Balansing Cleansing Mask, очищающая и нормализующая маска, в условиях загрязненной городской среды очищает и успокаивает кожу жирного и комбинированного типов.

Estee Lauder Advanced Night Repair - мультифункциональная восстанавливающая сыворотка на основе инновационной технологии Chronolux Power Signal. Поддерживает процессы восстановления кожи и стимулирует обновление клеток и выработку коллагена. Через три недели применения мимические морщины становятся менее заметными, кожа приобретает более молодой вид.

Guerlain Abeille Royale, омолаживающее масло-сыворотка, - универсальный продукт по уходу за кожей, получивший 19 международных наград. Мгновенно делает кожу мягкой, гладкой, напитанной и сияющей. Средства основаны на технологии заживления микроразрывов Black Bee Repair.

Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Cream, освежающий гель-крем с эффектом увлажнения, возвращает коже здоровый вид, поддерживает водный баланс и бережно подготавливает к нанесению макияжа.

La Prairie Skin Caviar Liquid Lift, обновленная лифтинг-сыворотка на основе двух главных икорных ингредиентов - комплекса Caviar Premier для лифтинга и комплекса Caviar Absolute для восстановления объема. Помогает восстановить контур лица. Мгновенно впитывается.

Esmi Skin Minerals, веганские средства из Австралии. Голубая сыворотка: увлажняющая, с гиалуроновой кислотой, разглаживает морщины, борется с обезвоживанием. Желтая сыворотка: антивозрастная с витамином Е, идеальная ночная защита от пигментации.

Корейская Cosmetea: вдохновение традиции, технологии прогресса
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