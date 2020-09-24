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24.09.2020,  
11:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны РФ досрочно получило третий в 2020 году полк С-400 "Триумф"

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Министерство обороны России получило третий в нынешнем году полк зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Концерн "Алмаз-Антей" передал их военному ведомству досрочно.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Как сообщили в четверг в пресс-службе концерна, приемо-сдаточные испытания прошли на полигоне Капустин Яр. Были использованы ракеты-мишени. Расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились на "отлично". К технике не было никаких замечаний. Специалисты концерна находились на полигоне при проведении всех испытаний.

"Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в апреле 2007 года.

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