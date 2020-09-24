На учениях "Кавказ-2020" подлодка ЧФ "Колино" поразила цель ракетой "Калибр"

В четверг в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" подводная лодка Черноморского флота "Колпино" успешно выполнила пуск из ракетного комплекса "Калибр".

В Минобороны РФ уточнили, что стрельба велась по береговой мишенной позиции. В ходе отработки задачи по применению высокоточного оружия экипаж подлодки произвел пуск одной ракеты из подводного положения. Она поразила назначенную цель, пролетев по сложной траектории около 100 морских миль. "Визуальные средства наблюдения (беспилотные летательные аппараты) зафиксировали успешное попадание ракеты в цель", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что обеспечением безопасности при выполнении боевых упражнений и закрытием опасного района занимались порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Вообще в розыгрыше различных эпизодов учений "Кавказ-2020" участвуют более 20 кораблей и катеров ЧФ, в том числе гвардейский ракетный крейсер "Москва", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Азов" и "Новочеркасск", ракетные катера "Набережные Челны", "Ивановец", "Шуя" и "Р- 60", а также ракетный корабль на воздушной подушке "Самум".

По данным Минобороны РФ, на различных этапах учения корабельные и береговые соединения и авиация флота выполняют целый комплекс ракетных и артиллерийских стрельб, наносят ракетно-бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям.

Справка "РГ"

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на сухопутных полигонах Южного военного округа "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск и сил на учения пригласили воинские формирования Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители командования Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки участвуют в этих маневрах в качестве наблюдателей.

Всего в учениях "Кавказ-2020" задействуют около 80 тысяч человек, в том числе из соединений и частей боевого, тылового и технического обеспечения, а также частей ПВО, ВМФ, подразделений Росгвардии и МЧС. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. Для практических действий на полигоны выведут до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.