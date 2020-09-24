Ювелирный дом Bvlgari представил публике в родном Риме коллекцию высокого ювелирного искусства Barocko.

Многозначная надпись Barock говорит о сплетении барокко с рок-стилем - поэтому здесь используется барочный жемчуг с его неправильными формами и подвески в виде крестов.

Это современная и несколько неожиданная интерпретация архитектурного стиля, процветавшего в Вечном городе в XVII-XVIII веках. Эстетике самого Bvlgari барочные черты в целом не свойственны - марка скорее отличается любовью к геометрическим комбинациям и броским цветовым эффектам. Однако креативный подход сделал коллекцию Barocko впечатляющей, довольно тонкой и слегка ироничной.

"Демистификация высокого стиля" - так можно было бы охарактеризовать новую коллекцию High Jewellery марки Bvlgari, получившую название Barocko. Дерзость вместо пафоса, оптимизм вместо пиетета - вот, пожалуй, какое послание транслирует здесь Bvlgari. Яркие цвета, поразительные световые эффекты, причудливые формы и изысканные детали - вся коллекция проникнута состоянием игры. И это отнюдь не легкомыслие, а самозабвенное актерство и творчество.

На эту красочную экстравагантную феерию компанию Bvlgari вновь вдохновил ее родной город - Рим. Но величественное влияние художественного и архитектурного наследия римского барокко вступает в очень своеобразный диалог с непокорным и смелым духом Bvlgari.

В новых уникальных артефактах коллекции наблюдается удивительный баланс эксцентричности и хорошего вкуса, пышности и неподвластной времени утонченности. Эстетика барокко с ее извилистыми линиями, чувственными формами, замысловатой причудливостью и непредсказуемым очарованием подвергнута переосмыслению сквозь современную и экспериментальную призму Bvlgari. Многогранные творения марки переписывают правила дизайна и изготовления высоких ювелирных украшений.

Этому взгляду на высокое ювелирное искусство явно свойственна дерзость

Знаменитый скульптурный фонтан Четырех рек авторства Джованни Лоренцо Бернини на Пьяцца Навона и соседствующая с ним базилика Святой Агнессы по проекту Франческо Борромини, сады Фарнезе на Палатинском холме и бронзовая статуя архангела Михаила на вершине замка Святого Ангела - все эти римские достопримечательности, полные драматического величия, нашли отражение в ювелирной коллекции Barocko. Эти украшения, созданные под руководством креативного директора ювелирного направления Bvlgari Лючии Сильвестри, могут заменить экскурсию по важнейшим местам римского барокко.

Особенность написания названия коллекции не случайна. Лючия Сильвестри объясняет ее так: "Здесь объединены эстетика итальянского барокко, важного для дома Bvlgari, и дух рок-н-ролла. Именно с таким настроением мы предлагаем носить все эти украшения. Яркие колье, объемные серьги и крупные кольца-перстни будут отлично смотреться не только с вечерними платьями, но и с простой белой блузкой или футболкой с кожаной курткой. В этом и была моя идея".

На создание коллекции ушло больше двух лет. Редкие драгоценные камни, многие из которых Лючия Сильвестри собирала не один год с разных концов света, прошли через руки опытных мастеров Bvlgari в фирменных ателье в Риме - в компании всегда начинают работу с камней, с игры с комбинациями и цветами. Затем барочные архитектурные мотивы и изогнутые линии дизайнеры сочетают с минималистскими элементами - в итоге образуется идеальный баланс структуры и декора.

На изготовление колье Lady Arabesque, одного из самых сложных в коллекции, ушла почти тысяча часов работы. В нем впервые сочетаются розовые сапфиры натурального происхождения с турмалинами параиба. Колье Peacock потребовало полутора тысяч часов - в нем объединены несколько слоев материалов, сложная установка камней и сразу несколько дизайнов. В результате получился объем и завораживающие переливы, как на настоящем павлиньем хвосте. Еще одно сложное произведение, потребовавшее не менее кропотливой работы, - колье Rosso Caravaggio. Оно украшено редчайшим мозамбикским рубином в 10 карат огранки "кушон" в окружении бриллиантов и отсылает к художественному стилю Караваджо. "Свет, цвет и вера в чудо" - такими словами в компании Bvlgari описывают новую коллекцию Barocko.