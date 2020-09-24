В осенней коллекции макияжа Easy Looks Collection от компании Clarins все средства созданы по принципу "два в одном".

OMBRE 4 COULEURS - база и тени для век в одном средстве.

Тени для век обладают свойствами базового покрытия, качества помады дополнены эффектом лака для губ, бровям можно не только придать цвет, но и зафиксировать форму. А тональные средства Everlasting, кроме своего прямого назначения, еще и ухаживают за кожей: бамбуковая пудра придает ей матовость, экстракт киноа способствует увлажнению.

OMBRE 4 COULEURS - база и тени для век в одном средстве. Формулы на основе бамбуковой пудры и витамина Е обеспечивают насыщенный цвет и ровное стойкое покрытие на 12 часов без использования праймера. В каждой коробочке-палитре 4 сочетаемых оттенка с разными эффектами покрытия: атласным, матовым, мерцающим и "металлическим".

JOLI ROUGE LACQUER - сочетание питательной губной помады и лакового покрытия для губ. Средство соединяет комфорт бальзама, насыщенный цвет и легкость нанесения помады в стике. В ухаживающей формуле много растительных масел.

EVERLASTING - обновленная линия устойчивых тональных средств, которая будет предложена покупателям начиная с октября. Тональный крем Everlasting Foundation (14 оттенков) и консилер Everlasting Concealer (средство для области вокруг глаз, 4 оттенка) взаимно дополняют друг друга, создавая идеально ровный тон кожи лица. А главное - они не только сочетают стойкость до 24 часов и безупречное покрытие, но еще и ухаживают за кожей! Формулы обоих средств обогащены растительными экстрактами: экстракт киноа увлажняет кожу, растительный комплекс Anti-Pollution защищает от воздействия загрязнений.

Другой секрет эффективности - в сочетании высокотехнологичного полимера, разработанного экспертами лабораторий Clarins, и органических полисахаридов овса. Такая формула обеспечивает идеальное слияние с кожей. Тон выглядит естественно, маскируя все мелкие несовершенства, и не нуждается в коррекции в течение всего дня.

Эти инновационные, но простые в использовании средства помогают легко сделать отличный макияж даже без специальных навыков

BROW DUO - универсальное двустороннее средство для макияжа и фиксации бровей.

Первый шаг: аппликатором наносятся пудровые тени с кремовой текстурой - бровям придается форма, они равномерно заполняются цветом.

Второй шаг: тонкой щеточкой наносится тушь с гелевой текстурой - она фиксирует форму бровей и обеспечивает стойкий естественный результат.

MAKE-UP CORRECTOR PEN - карандаш для быстрой коррекции макияжа глаз и губ. Конусообразный фетровый аппликатор помогает легко поправить "помарки", не стирая и повреждая макияж в целом. Формула с маслом жожоба питает кожу. В комплекте - три сменных аппликатора, которых хватит в сумме примерно на 300 применений.