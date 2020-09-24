Прыжки и проезд сквозь стену: возможности танка VT-4 показали на видео

Новейший китайский основной боевой танк VT-4 продемонстрировал свои возможности на одном из военных полигонов пакистанской армии.

Бронемашина на большой скорости перемещалась на местности. Буквально перепрыгивая через препятствия, она проломила каменную стену и форсировала водную преграду.

Также была продемонстрирована работа стабилизатора 125-мм пушки, точность стрельбы в движении и с места. Увиденное явно понравилось присутствующим офицерам командования сухопутных войск во главе с начальником штаба Камаром Джаведом Баджвой.

Генерал лично осмотрел детище корпорации NORINCO и пообщался с экипажем.

О вероятной поставке первой партии VT-4 стали говорить в апреле текущего года. Тогда же в Сети появились фотографии изготовленных танков.

В самом Пакистане по поводу этой сделки никаких официальных сообщений долго не было. Какое-то время некоторые из экспертов даже стали ставить под сомнение сам факт прибытия данных боевых машин, но обнародованное видео убедило скептиков в обратном.

Китайские "четверки" оказались предпочтительнее украинских БМ "Оплот", которые тоже испытывались в этой стране.

Как ожидается, всего должны поступить как минимум 300 единиц, но это не окончательное число. Ими планируется заменить устаревшую китайскую технику разработки 50-х годов.