Филиал "Россети Кубань" обеспечил электроэнергией 565 земельных участков

Специалисты Юго-Западного филиала "Россети Кубань" с начала 2020 года обеспечили электросетевой инфраструктурой 565 земельных участков потребителей льготной категории в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Абинском и Крымском районах края. Стоимость выполненных работ превысила 170 миллионов рублей.

Для исполнения заключенных договоров на технологическое присоединение к сетевой инфраструктуре энергетики проводят строительство и реконструкцию энергообъектов. В 2020 году были построены воздушные линии электропередачи 0,4/10 кВ общей протяженностью более 70,7 километра и 38 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 10,28 МВА.

- Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов, - пояснил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

При подаче заявки на технологическое присоединение потребители могут быть отнесены к льготной категории, если обращаются в сетевую компанию не чаще одного раза в три года в одном муниципальном образовании. Льготная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 киловатт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), составляет 550 рублей. При этом расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого уровня напряжения не должно составлять более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности.

Всю информацию по вопросам технологического присоединения потребители могут найти на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг "Портал-ТП.рф" и "Светлаястрана.рф", а также на официальном сайте компании - www.rosseti-kuban.ru. Консультацию специалистов также можно получить по многоканальному телефону горячей линии "Россети Кубань" 8-800-220-0-220 (звонок по России - бесплатный).

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"