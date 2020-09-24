Филиал "Россети Кубань" обеспечил электроэнергией 565 земельных участков

Новости

В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство 18:47
Двое мужчин похищали из столичных офисов сейфы и ценности 18:37
Лавров: РФ и Иран продолжат работу над энергетическими проектами 18:31
Академик объяснил стоимость препаратов от COVID-19 сложностью синтеза 18:20
Более 100 тысяч слушателей за рубежом получили цифровую поддержку российских вузов 18:11
Новостройки обогнали по цене "вторичку" в половине районов Москвы 18:09
Volkswagen заплатит бразильцам за диктатуру 17:58
В Шереметьево самолет столкнулся с машиной 17:44
Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле 17:38
Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер 17:25
Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах 17:18
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 16:56
Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса 16:52
Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд 16:28
В Москве начали строить новую ветку метро 16:27
Ракова: Число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30% 16:26
Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело 16:23
Путин: Необходимо и дальше развивать туризм на Камчатке 16:20
Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села 16:17
В Беларуси продолжаются учения войск связи 16:15
Группа "Кино" перенесла концерты на следующий год 16:13
На юго-западе Москвы в автомобиле нашли змею 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 18:36

Филиал "Россети Кубань" обеспечил электроэнергией 565 земельных участков

Специалисты Юго-Западного филиала "Россети Кубань" с начала 2020 года обеспечили электросетевой инфраструктурой 565 земельных участков потребителей льготной категории в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Абинском и Крымском районах края. Стоимость выполненных работ превысила 170 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

Для исполнения заключенных договоров на технологическое присоединение к сетевой инфраструктуре энергетики проводят строительство и реконструкцию энергообъектов. В 2020 году были построены воздушные линии электропередачи 0,4/10 кВ общей протяженностью более 70,7 километра и 38 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 10,28 МВА.

- Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов, - пояснил помощник директора по технологическому присоединению  Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

При подаче заявки на технологическое присоединение потребители могут быть отнесены к льготной категории, если обращаются в сетевую компанию не чаще одного раза в три года в одном муниципальном образовании. Льготная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 киловатт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), составляет 550 рублей. При этом расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого уровня напряжения не должно составлять более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности.

Всю информацию по вопросам технологического присоединения потребители могут найти на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг "Портал-ТП.рф" и "Светлаястрана.рф", а также на официальном сайте компании - www.rosseti-kuban.ru. Консультацию специалистов также можно получить по многоканальному телефону горячей линии "Россети Кубань" 8-800-220-0-220 (звонок по России - бесплатный).

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков