Россия взяла под контроль дорогу в Арктику

Занимаясь другими проблемами, США оставили без внимания активность России и Китая в тающей Арктике. И, похоже, сильно отстали в освоении этого стратегически важного региона, считают военные аналитики в Вашингтоне.

За последнее десятилетие морской трафик к северу от Берингова пролива увеличился вдвое. Льды в Арктике тают, регион, где сосредоточена пятая часть мировых запасов углеводородов и пролегают короткие морские пути, становится все более значимым регионом в геополитике.

Это хорошо понимают в Москве и Пекине. Россия создала Объединенное арктическое командование, реконструировано более 50 аэродромов, радаров и спасательных станций, открыто 16 глубоководных портов. Для защиты Северного морского пути на Дальнем Востоке развернуты береговые ракетные комплексы "Бастион" - они не только контролируют путь в Арктику из Тихого океана, но и способны поразить цели на Аляске "практически без предупреждения", считают в Северном командовании США.

Китай получил статус наблюдателя в Арктическом совете, отправил к Аляске военную эскадру, арендовал научные станции в Норвегии и Исландии, строит ледоколы и говорит о Полярном шелковом пути.

На этом фоне пассивность США выглядит особенно странно, пишет Defence News. Единственный американский ледокол (у России их 54!) стоит на приколе с лета из-за пожара в двигателе, новый планируется построить не ранее 2024 года.

- Этот недостаток потенциала создает существенные проблемы в регионе, где присутствие равно влиянию, - считает командующий Береговой охраной США адмирал Карл Шульц.