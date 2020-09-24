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24.09.2020,  
10:48
Текст:  Николай Грищенко

Сравнительные испытания "Викинга", Colt 1911 и Glock 17 сняли на видео

Сравнительные стрелковые испытания пистолетов "Викинг", Colt 1911 и Glock 17 показали на видео.

Фото: Ростех / РИА Новости
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В качестве мишени ведущий интернет-блога Gilza избрал чугунную сковороду, банку пива и мармеладного мишку. О дистанции, с которой велась стрельба, не сообщалось, но если судить по видеозаписи, то огневой рубеж находился на расстоянии порядка 7 - 10 метров.

Первым был протестирован спортивный пистолет Ярыгина "Викинг" весом 830 граммов. Попадания в сковороду были отмечены сразу после первых выстрелов - пули калибром калибр 9х19 мм Parabellum оставили внушительные отверстия. При стрельбе по мармеладному мишке пистолет Ярыгина начало подклинивать и блогеру пришлось перезаряжать оружие. Тем не менее кондитерская мишень была поражена на вылет и с таким же результатом произошло попадание в банку с пивом.

Несмотря на более тяжелый вес американский пистолет Colt 1911 продемонстрировал хорошую кучность боя. Пули калибра 45АСР или в европейском варианте 11,43x23 мм пробили насквозь металлическую и мармеладную мишени, а банку с пивом разорвало на части.

Разработка австрийских оружейников Glock 17 показала похожие результаты с пистолетом Ярыгина.

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