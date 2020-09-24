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24.09.2020 11:09
Рубрика: Культура

Ушел из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский

Текст: Мария Шепталова
Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра Вячеслав Войнаровский умер в четверг. Ему было 74 года. Печальную новость ТАСС подтвердил сын артиста Игорь.
Оперный певец Вячеслав Войнаровский. Фото: Валерий Шарифулин Оперный певец Вячеслав Войнаровский. Фото: Валерий Шарифулин
Оперный певец Вячеслав Войнаровский. Фото: Валерий Шарифулин

Он сообщил, что его отец умер дома, это случилось в два часа ночи. Точная причина смерти пока не установлена. "Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID", - отметил Игорь Войнаровский.

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. В 1971 году он пришел в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, где работал до 2017 года. В качестве приглашенного солиста выступал в Большом театре, "Ковент-Гардене" в Лондоне, в "Театро Комунале" в Болонье и на других значимых площадках.

Именно Войнаровский первым исполнил партии Селлема в "Похождениях повесы" Игоря Стравинского и Мефистофеля в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева. Он пел в операх "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Кармен" Жоржа Бизе, "Евгений Онегин" Чайковского… Широкой публике он также известен по своим киноролям, он снимался в фильмах "Герой ее романа", "Фантазер", "12 стульев", "Гараж", "Убить дракона" и многих других.

В 1999 году ему было присвоено почетное звание "Народный артист РФ". Награжден орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

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