В рекордные сроки: разработчик рассказал о создании пистолета "Полоз"

В России спроектировали новый самозарядный компактный пистолет для сотрудников МВД и Росгвардии "Полоз". Разработкой занимались сотрудники Центрального института точного машиностроения, входящего в Ростех.

Как прокомментировал руководитель института Альберт Баков, новый пистолет разработали буквально за три месяца. Он также надежен, как и боевой образец, на который потратили два года, пишет РИА Новости. Такие сроки объясняют уже знакомой конструкцией, что упростило работу над "Полозом". При его проектировании максимально использовали проверенные детали и узлы "Удава". Благодаря этому затраты и на разработку конструкции, и на подготовку производства снизились на 80 процентов по сравнению с тем, если бы пистолет делали с ноля.

В ЦНИИточмаше подготовили уже целую линейку пистолетов со "змеиными" названиями - "Удав", "Аспид" и "Полоз". Основа линейки - армейский самозарядный пистолет 6П72 "Удав" калибра 9 миллиметров. Потом появились спортивные пистолеты РГ120 и РГ120-1 "Аспид", а теперь и компактный самозарядный пистолет скрытого ношения РГ120-2 с неофициальным названием "Полоз".

В пистолетах все взаимосвязано, добавил Альберт Баков. Если рамку 9х21 миллиметр "Удава" дополнить маленькой рукояткой, короткими затвором, стволом и магазином, получится 9х19 миллиметров компактный "Полоз". Если же заменить ствол, магазин и рукоятку, выйдет 9х19 миллиметров спортивный "Аспид".