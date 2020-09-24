ВВС США представили облик перспективного истребителя

Военно-воздушные силы США представили концепт перспективного истребителя F/A-XX, который может быть разработан в рамках программы NGAD. Новичок существенно отличается от своих предшественников F-35 и F-22. По словам представителя военно-воздушных сил, он представляет собой "полномасштабный демонстрационный образец".

Самолет имеет треугольную форму и не имеет вертикального оперения. На изображении F/A-XX предстает в виде двухместного летательного аппарата, что косвенно подтверждает данные о его использовании для управления БПЛА. В будущем для решения стандартных боевых задач второй пилот, возможно, будет не нужен. А вот для координации действий беспилотников, построенных на базе F/A-XX, оператор очень даже пригодится. Разработчики полагают, что беспилотная версия сможет находиться в воздухе до 50 часов.

Скептики увидели в этой модели истребитель из фантастических фильмов. В частности, Nacked Science приводит сравнение с художественной работой Родриго Авеллы. Другие эксперты находят схожесть с концептом, представленным корпорацией Northrop Grumman. Похожий облик истребителя шестого поколения был представлен публике еще в 2008 году во время авиашоу в Сан-Диего. Он также был создан по аэродинамической схеме "бесхвостка" с полным отсутствием вертикального оперения.

На самом деле четкой градации поколений крылатых машин не существует. Последние разработки характеризуют сверхзвуковая крейсерская скорость, сверхманевренность, малозаметность, а также интеграция в единую информационно-командную систему. Принципиально новым шагом могла бы стать возможность беспилотного управления летательной машиной, ведь человек остается слабым звеном во всей системе, естественно задавая границы сверхзвуковой скорости и другим параметрам работы самолета в соответствии с физическими возможностями человеческого организма.

Самолеты шестого поколения должны шире взаимодействовать с наземными или морскими соединениями и стать многофункциональными, применяя весь спектр существующих вооружений.

По мнению сотрудника Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского Павла Соляника, проблемы, стоящие перед разработчиками истребителей, не поменялись, одним из главных аспектов являются более мощные двигатели. Они должны позволять развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость без использования форсажа. "Есть мнение, что истребители шестого поколения будут гиперзвуковыми. Действительно, сейчас есть гиперзвуковые летательные аппараты, но все они существуют лишь в виде экспериментальных образцов. А разница между экспериментальным и серийным аппаратом очень и очень велика".

Другой эксперт Андрей Чиж, специалист по авиационной документации компании Eagle Dynamics, занимающейся разработкой военных авиасимуляторов, считает, что основное и принципиальное отличие машин шестого поколения в том, что они будут беспилотными. "Отсутствие человека на борту решает сразу множество проблем, начиная с физиологических ограничений человеческого тела по перегрузке и длительности полета, и заканчивая морально-этическими проблемами возможной гибели пилота".

- В любом случае, даже если это не совсем что-то совершенно новое, тот факт, что ВВС делают это - большое дело, - считает эксперт The Drive Тайлер Роговей.