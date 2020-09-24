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24 сентября 2020 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 сентября 2020 года № 174-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Дата подписания 23 сентября 2020 г.
Опубликован 24 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов


Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 сентября 2020 года № 174-ПГ

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. В подпункте 10.3 пункта 10:

1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"10.3. в отношении работников, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывших на его территорию из отпуска (после лечения) или командировки, в случае отсутствия отрицательного результата лабораторного обследования принять одно из следующих решений:";

1.2. дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи, если продолжительность отпуска (лечения) или командировки составляет менее 10 календарных дней.".

2. В пункте 12:

2.1. абзацы первый, второй подпункта 12.2 изложить в следующей редакции:

"12.2. работникам, не проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного обследования, проведенного и полученного не более чем за 5 календарных дней до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом срок пребывания работников не должен превышать 5 дней. Если срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа продлился более 5 календарных дней, необходимо наличие отрицательного результата повторного лабораторного обследования, при этом в совокупности срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не должен превышать 10 календарных дней.";

2.2. в подпункте 12.3:

2.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"12.3. работникам, проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывшим из отпуска (после лечения) или командировки, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного обследования, проведенного и полученного не более чем за 5 календарных дней до дня выхода на работу.";

2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи, если продолжительность отпуска (лечения) или командировки составляет менее 10 календарных дней.".

3. Подпункт 20.1 пункта 20 изложить в следующей редакции:

"20.1. обеспечить бесперебойный приём звонков (обращений) от населения, связанных с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, посредством телефона горячей линии 8-800-200-01-15 согласно режиму работы центра телефонного обслуживания вызовов учреждения;".



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