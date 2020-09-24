Жителей Японии восхитил российский атомный ледокол "Арктика"

На сайте японской телерадиокомпании NHK опубликовали статью о российском атомном ледоколе "Арктика". Автор материала посчитал, что Россия, строя такие масштабные и современные корабли, делает заявку на доминирование при освоении Арктики. С этим согласились и многие зрители телеканала, оставив свои комментарии в соцсетях.

В статье отмечается, что РФ в условиях глобального потепления вынуждена искать варианты для разработки полезных ископаемых в Арктических регионах, используя Северный морской путь для сообщения с Европой и Азией, сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую телерадиокомпанию. Пользователи восхищаются ледоколом "Арктика", заявляя, что Россия создала гиганта. Один из комментаторов пишет: "Такие огромные задачи Россия поставила перед собой".

"Арктика" - атомный ледокол проекта 22220. Построен в Санкт-Петербурге на "Балтийском заводе". Спущен на воду 16 июня 2016 года. Его длина - 173,3 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Экипаж - 75 человек. Сейчас находится на испытаниях. Планируется, что в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию.

Об испытаниях ледокола "Арктика" неоднократно писала и "РГ".