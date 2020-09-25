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25.09.2020,  
11:02
Текст:  Светлана Цыганкова

Индия испытала противотанковую ракету собственной разработки

Фото: Ajai Shukla/wikimedia Фото: Ajai Shukla/wikimedia
Фото: Ajai Shukla/wikimedia

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии успешно провела испытания собственной противотанковой ракеты с лазерным наведением. Боеприпас поразил цель на расстоянии три километра.

Фото: prtrtur / youtube.com
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Ракету выпустили из 120-миллиметровой нарезной пушки танка Arjun на одном из полигонов в западной части Индии, сообщает Janes. Никаких технических подробностей не приводится, но отмечается, что ракета оснащена тандемной боевой частью.

В распространенном Индией сообщении отмечается, что ракета разработана для использования с нескольких платформ. Каких конкретно, не уточняется.

Издание N+1 напоминает, что в прошлом году Минобороны Индии заявило о завершении испытаний противотанковой ракеты Nag. DRDO разрабатывала ее со второй половины 1980-х годов. Nag в состоянии поражать цели на дальности от 500 метров до четырех километров.

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