"Невидимки": обновленные "Тунгуски" замечены на учениях "Кавказ-2020"

Действия мотострелкового соединения на полигоне Прудбой в Волгоградской области в ходе учений "Кавказ-2020" поддерживаются зенитными установками "Тунгуска-М1". Эти пушечно-ракетные комплексы наступают в одних боевых порядках с основными танками Т-90А и боевыми машинами пехоты БМП-3.

Судя по обнародованным фото и видеоматериалам, речь идет о модернизированном варианте с многоканальным прицелом.

Благодаря этой новинке появилась возможность обнаруживать и поражать противника, не выдавая себя, в дневных и ночных условиях. При этом успешной работе наводчиков не могут помешать какие-либо погодные явления, дымовые завесы или облака пыли.

Максимальная дальность стрельбы 30-мм орудий составляет 4 000 метров. Скорострельность - до 5 000 выстрелов в минуту. Самоходка уверенно борется с различной легкой бронетехникой, такой как БМП, БТР, мобильные комплексы ПТУР.

Ракетное вооружение обеспечивает уничтожение воздушных целей на расстоянии до 10 000 км.

Большим преимуществом является возможность ведения огня на большой скорости. Это происходит благодаря совершенной системе управления огнем и мягкой регулируемой гидропневматической подвеске.

Всего же ЗРПК массой 34 000 кг может развивать по грунтовым дорогам скорость до 40 км/ч, а по шоссе - до 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

Постоянное совершенствование "Тунгусок" дает им право считаться лучшими в своем классе. Российские машины стали примером для подражания в Китае, США и Чехословакии.