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25.09.2020,  
15:33
Текст:  Антон Валагин

Разбился последний построенный в СССР МиГ-21

Минобороны Сербии сообщило о гибели учебно-боевого истребителя МиГ-21УМ. Самолет принадлежал ВВС и ПВО страны и разбился 25 сентября около 9 часов утра по местному времени в районе села Брашиха при выполнении учебного полета.

По данным bmpd, один летчик погиб, второй объявлен пропавшим без вести, на месте авиакатастрофы начата поисково-спасательная операция. Пострадал и местный житель, в чей сад упал МиГ - мужчина доставлен в больницу с ранениями.

Фото: GlobalConflict / youtube.com
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Разбившийся самолет имел сербский бортовой номер 16185 и заводской номер 516999513. Он был построен на Тбилисском авиазаводе, совершил первый полет 1 декабря 1986 года и после испытаний передан Югославии. Оказавшись затем в ВВС Сербии, .учебно-боевая "спарка" после длительного ремонта была введена в строй в 2016 году, через два года передана на хранение, а в мае 2020- го вновь возвращена в строй.

Это был последний МиГ-21 в составе авиации Сербюии и, по видимому, последний истребитель этого типа, собранный в Советском Союзе.

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