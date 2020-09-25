Разбился последний построенный в СССР МиГ-21

Последний МиГ-21 советского производства разбился в Сербии. Фото: Зворник Данас pic.twitter.com/icUmHFMJBS — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 25, 2020

Минобороны Сербии сообщило о гибели учебно-боевого истребителя МиГ-21УМ. Самолет принадлежал ВВС и ПВО страны и разбился 25 сентября около 9 часов утра по местному времени в районе села Брашиха при выполнении учебного полета.

По данным bmpd, один летчик погиб, второй объявлен пропавшим без вести, на месте авиакатастрофы начата поисково-спасательная операция. Пострадал и местный житель, в чей сад упал МиГ - мужчина доставлен в больницу с ранениями.

Разбившийся самолет имел сербский бортовой номер 16185 и заводской номер 516999513. Он был построен на Тбилисском авиазаводе, совершил первый полет 1 декабря 1986 года и после испытаний передан Югославии. Оказавшись затем в ВВС Сербии, .учебно-боевая "спарка" после длительного ремонта была введена в строй в 2016 году, через два года передана на хранение, а в мае 2020- го вновь возвращена в строй.

Это был последний МиГ-21 в составе авиации Сербюии и, по видимому, последний истребитель этого типа, собранный в Советском Союзе.