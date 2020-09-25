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25.09.2020 12:13

Работники Балаковской АЭС получили государственные награды

В преддверии Дня работника атомной промышленности за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов указом Президента РФ удостоен ордена Дружбы РФ. Эта престижная государственная награда вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за эффективную работу в промышленности и других отраслях экономики.
Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС
Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

В атомной отрасли Валерий Бессонов уже 40 лет, из них большая часть - 33 года - посвящена Балаковской АЭС. При его непосредственном участии проходили все этапы пусковых операций на третьем и четвертом энергоблоках Балаковской АЭС. Он внес большой личный вклад в создание впервые в атомной отрасли систем менеджмента качества и управления охраной окружающей среды. Эти достижения атомной станции имеют большое отраслевое значение.

Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Валерий Бессонов возглавляет Балаковскую АЭС с июля 2016 года, и все эти годы станция побеждает в ежегодных конкурсах Росэнергоатома на звание "Лучшая АЭС России". Балаковская АЭС лидирует по многим показателям: девятый раз она признана лучшей среди российских атомных станций по культуре безопасности, 12-й раз - лидером природоохранной деятельности в России в номинации "Экологическая культура в промышленности и энергетике".

Государственных наград также удостоены главный бухгалтер атомной станции Ирина Малева - ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени; заместитель главного инженера Евгений Соболев - медали "За заслуги в освоении атомной энергии".

Четыре сотрудника Балаковской АЭС получили звание "Заслуженный работник атомной промышленности РФ": оператор спецводоочистки химического цеха Валерий Девятых, слесарь цеха централизованного ремонта Дмитрий Желтов, заместитель начальника реакторного цеха №1 Алексей Свойкин, начальник участка электрического цеха Эдуард Фадеев.

Пресс-релиз предоставлен Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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