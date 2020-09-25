На производственных объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошли пожарно-тактические учения

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело пожарно-тактические учения (ПТУ) на двух производственных объектах, расположенных в Тюменской области и Красноярском крае.

Цель - отработка взаимодействия договорного подразделения МЧС РФ по защите НПС "Вагай" и ведомственной пожарной команды АО "Транснефть - Западная Сибирь", проверка готовности к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

По замыслу учебной тренировки на Рыбинской линейной производственно- диспетчерской станции (ЛПДС) Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) во время работ на резервуаре произошел условный взрыв паровоздушной смеси. По зеркалу нефти в резервуаре произошло "возгорание", при этом стационарная система автоматического пожаротушения резервуара вышла из строя.

На место возгорания оперативно прибыла ведомственная пожарная команда Рыбинской ЛПДС и 93 пожарно-спасательная часть 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Действия участников координировал штаб пожаротушения. В устранении условного пожара были задействованы 45 человек и 6 единиц специализированной техники - пожарные автоцистерны и пеноподъемник. Условный пожар был успешно ликвидирован в регламентные сроки.

По аналогичному сценарию были проведены пожарно-тактические учения на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" Ишимского РНУ. Был отработан алгоритм взаимодействия персонала НПС и пожарно-спасательной части.

Наблюдательные комиссии положительно оценили результаты ПТУ, была подтверждена высокая степень готовности сотрудников предприятия, представителей МЧС РФ и ведомственной пожарной команды к слаженной работе в условиях чрезвычайной ситуации.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"