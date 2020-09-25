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25.09.2020,  
10:05
Текст:  Светлана Цыганкова

СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178

Ил-76МД на военных учениях под Рязанью Фото: Минобороны РФ/wikipedia Ил-76МД на военных учениях под Рязанью Фото: Минобороны РФ/wikipedia
Ил-76МД на военных учениях под Рязанью Фото: Минобороны РФ/wikipedia

Россия может предложить Перу свои военно-транспортные самолеты вместо украинских Ан-178. Здесь есть варианты: обновленные версии тяжелого Ил-76, новейший Ил-112 и другие.

Фото: Wikimedia.org
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Об этом РИА Новости сообщил собеседник в сфере военно-технического сотрудничества. Дело в том, что Республика Перу в прошлом году заключила договор с Украиной на поставку первого самолета Ан-178 в 2021 году. Эти машины планировали использовать для национальной полиции, а также рассматривали возможность приобретения их для сухопутных войск и ВВС.

Но, как выяснилось, самолет готов только на 40 процентов. Причина в том, что нет российских комплектующих, хотя в Киеве обещали, что с этим не будет никаких проблем. Как считает собеседник информационного агентства, фактически представитель украинской компании дезинформировал перуанское руководство. На Украине пытались построить самолет без российских элементов за счет кооперации с европейскими и американскими партнерами. Но что-то не получилось.

В итоге МВД Перу приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов для национальной полиции. Страна рассматривает возможности их приобретения в других государствах, в том числе и в РФ.

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