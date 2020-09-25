Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина

Причиной смерти 32-летней Софьи Конкиной, единственной дочери актера Владимира Конкина, известного ролями Павки Корчагина и Володи Шарапова, стало утопление.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заключение криминалистов - первоначальный диагноз подтвердился.

При этом уточнено, что на теле женщины нет следов насилия, синяков и ушибов.

Также специалисты изучили позвоночник Конкиной и сделали вывод, что она "не прыгала с высоты в бассейн" - никаких травм, что могли бы об этом свидетельствовать, не найдено.

Люди, оказывавшие первую помощь Конкиной, "отмечают, что от нее пахло алкоголем и ее стошнило вином", сообщает канал. Добавляя: заключение по наличию в крови покойной алкоголя еще не готово.

София Конкина потеряла сознание, когда плавала в бассейне фитнес-клуба. Женщину спешно доставили в реанимационное отделение больницы и подключили к аппарату ИВЛ, но все на усилия медиков оказались тщетны.

Мать Софии - Алла Конкина, с которой актер прожил без малого сорок лет. Алла Львовна скончалась в марте 2010 года от рака.

У Софии Конкиной осталась одиннадцатилетняя дочь.