Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина

Причиной смерти 32-летней Софьи Конкиной, единственной дочери актера Владимира Конкина, известного ролями Павки Корчагина и Володи Шарапова, стало утопление.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заключение криминалистов - первоначальный диагноз подтвердился.
При этом уточнено, что на теле женщины нет следов насилия, синяков и ушибов.
Также специалисты изучили позвоночник Конкиной и сделали вывод, что она "не прыгала с высоты в бассейн" - никаких травм, что могли бы об этом свидетельствовать, не найдено.
Люди, оказывавшие первую помощь Конкиной, "отмечают, что от нее пахло алкоголем и ее стошнило вином", сообщает канал. Добавляя: заключение по наличию в крови покойной алкоголя еще не готово.
София Конкина потеряла сознание, когда плавала в бассейне фитнес-клуба. Женщину спешно доставили в реанимационное отделение больницы и подключили к аппарату ИВЛ, но все на усилия медиков оказались тщетны.
Мать Софии - Алла Конкина, с которой актер прожил без малого сорок лет. Алла Львовна скончалась в марте 2010 года от рака.
У Софии Конкиной осталась одиннадцатилетняя дочь.