Новости

Сценарий второго фильма по "Аббатству Даунтон" уже готов 17:28
Милли Бобби Браун хочет продолжения "Энолы Холмс" 17:08
Генри Кавилл внес путаницу в вопрос о досъемках "Лиги справедливости" 16:57
У закрытой "Больницы Никербокер" Содерберга появится третий сезон 16:48
Вышел трейлер "Хода королевы" с Аней Тейлор-Джой 16:36

Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина

Новости
    25.09.2020, 17:23
Текст:   Олег Усков
Фото: Первый канал/ youtube.com Фото: Первый канал/ youtube.com
Фото: Первый канал/ youtube.com

Причиной смерти 32-летней Софьи Конкиной, единственной дочери актера Владимира Конкина, известного ролями Павки Корчагина и Володи Шарапова, стало утопление.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заключение криминалистов - первоначальный диагноз подтвердился.

При этом уточнено, что на теле женщины нет следов насилия, синяков и ушибов.

Также специалисты изучили позвоночник Конкиной и сделали вывод, что она "не прыгала с высоты в бассейн" - никаких травм, что могли бы об этом свидетельствовать, не найдено.

Люди, оказывавшие первую помощь Конкиной, "отмечают, что от нее пахло алкоголем и ее стошнило вином", сообщает канал. Добавляя: заключение по наличию в крови покойной алкоголя еще не готово.

София Конкина потеряла сознание, когда плавала в бассейне фитнес-клуба. Женщину спешно доставили в реанимационное отделение больницы и подключили к аппарату ИВЛ, но все на усилия медиков оказались тщетны.

Мать Софии - Алла Конкина, с которой актер прожил без малого сорок лет. Алла Львовна скончалась в марте 2010 года от рака.

У Софии Конкиной осталась одиннадцатилетняя дочь.

Новости

На YouTube появился новый клип Мэрилина Мэнсона с Норманом Ридусом 16:26
Вышел трейлер "Китобоя" со стриптизом Кристины Асмус 15:27
Опубликован рейтинг главных российских актрис 14:53
У сериала "Пацаны" появится кровавый спин-офф 14:28
⧣ Россия
Фото: ТНТ
Сериал "Игра на выживание" продлен на второй сезон 24.09.2020
Вышел трейлер российского сериала "Взрыв" 24.09.2020
Вышел трейлер российского комедийного сериала "Беспринципные" 24.09.2020
⧣ происшествия
Фото: Первый канал/ youtube.com
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина 24.09.2020
Видео: Комик Харламов радостно вышел из коронавирусной самоизоляции 24.09.2020
Актер Вдовиченков прокомментировал заражения COVID-19 на "Кинотавре" 24.09.2020
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ You'reGonnaLoveTomorrow
Умерла французская певица и актриса Жюльетт Греко 24.09.2020
Ушел из жизни оперный певец и актер Вячеслав Войнаровский 24.09.2020
Создатель "Ностромо" из "Чужого" Рон Кобб умер в свой день рождения 22.09.2020