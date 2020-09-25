Новости

Опубликован рейтинг главных российских актрис 14:53
У сериала "Пацаны" появится кровавый спин-офф 14:28
Софи Лорен возвращается в кино спустя 11 лет 13:56
По шокирующему рассказу Стивена Кинга снимут мультфильм 13:40
Сериал "Игра на выживание" продлен на второй сезон 24.09.2020

Вышел трейлер "Китобоя" со стриптизом Кристины Асмус

Новости
    25.09.2020, 15:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован трейлер российской "фестивальной" драмы "Китобой", ради работы в которой Кристина Асмус даже отменила ранее данный зарок не появляться больше в кино голой. Из эротических сцен с нею ролик и состоит примерно на треть.

Фото: youtube.com/ PREMIER
Вышел трейлер российского сериала "Взрыв"

"Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется - впервые и сильно - в молчаливую девушку из видеочата (Асмус). Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни", - поясняет происходящее на экране синопсис.

При этом стоит отметить, что в ленте снялись как профессиональные, так и непрофессиональные актеры - Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер и Лазиза Увайдуллаева.

Режиссер и автор сценария - Филипп Юрьев, сопродюсер - Алексей Учитель.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер белорусского психоделического хоррора "Спайс бойз"

Премьера "Китобоя" состоялась на Венецианском МКФ, где картина получила приз программы "Дни авторов". Плюс на "Кинотавре" "Китобой" взял две награды - за режиссуру и лучшую мужскую роль.

Прокат - с 8 октября.

Новости

Вышел трейлер российского сериала "Взрыв" 24.09.2020
Вышел трейлер "Дела чикагской семерки" с Редмэйном, Коэном и Китоном 24.09.2020
Вышел трейлер российского комедийного сериала "Беспринципные" 24.09.2020
Видео: Комик Харламов радостно вышел из коронавирусной самоизоляции 24.09.2020
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Актер Вдовиченков прокомментировал заражения COVID-19 на "Кинотавре" 24.09.2020
Ушел из жизни оперный певец и актер Вячеслав Войнаровский 24.09.2020
СМИ сообщили о массовом заражении звезд коронавирусом на "Кинотавре" 23.09.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер хоррор-сериала про детей демона Мардука "Хелстром" 24.09.2020
Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай" 23.09.2020
Трейлер сериала Marvel "Ванда/Вижн" бьет рекорды по просмотрам 23.09.2020
⧣ драма
Фото: youtube.com/ Яна Сонина
Видео: в Калязине снимают сериал о гибели подростка Влада Бахова 23.09.2020
Вышел трейлер мини-сериала BBC "Топорик" со звездой "Звездных войн" 21.09.2020
Вышел трейлер сериала HBO "Индустрия" 18.09.2020