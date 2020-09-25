Вышел трейлер "Китобоя" со стриптизом Кристины Асмус

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован трейлер российской "фестивальной" драмы "Китобой", ради работы в которой Кристина Асмус даже отменила ранее данный зарок не появляться больше в кино голой. Из эротических сцен с нею ролик и состоит примерно на треть.

"Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется - впервые и сильно - в молчаливую девушку из видеочата (Асмус). Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни", - поясняет происходящее на экране синопсис.

При этом стоит отметить, что в ленте снялись как профессиональные, так и непрофессиональные актеры - Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер и Лазиза Увайдуллаева.

Режиссер и автор сценария - Филипп Юрьев, сопродюсер - Алексей Учитель.

Премьера "Китобоя" состоялась на Венецианском МКФ, где картина получила приз программы "Дни авторов". Плюс на "Кинотавре" "Китобой" взял две награды - за режиссуру и лучшую мужскую роль.

Прокат - с 8 октября.