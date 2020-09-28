Су-27 сопроводил на Балтийским морем два самолета США и Германии

Сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 поднимался в небо, чтобы обнаружить и идентифицировать две воздушные цели, появившиеся над нейтральными водами Балтийского моря. Они приближались к государственной границе России.

Об этом сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ. На "перехват" вылетел Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-морских сил США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" Военно-морских сил Германии. Летчики сопроводили самолеты над акваторией Балтийского моря и вернулись в аэропорт, когда те развернулись от госграницы РФ.

Полет российского тяжелого истребителя четвертого поколения проходил по международным правилам использования воздушного пространства. Границу России иностранные самолеты не нарушили.