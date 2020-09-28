Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.09.2020,  
19:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Су-27 сопроводил на Балтийским морем два самолета США и Германии

Сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 поднимался в небо, чтобы обнаружить и идентифицировать две воздушные цели, появившиеся над нейтральными водами Балтийского моря. Они приближались к государственной границе России.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Об этом сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ. На "перехват" вылетел Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-морских сил США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" Военно-морских сил Германии. Летчики сопроводили самолеты над акваторией Балтийского моря и вернулись в аэропорт, когда те развернулись от госграницы РФ.

Полет российского тяжелого истребителя четвертого поколения проходил по международным правилам использования воздушного пространства. Границу России иностранные самолеты не нарушили.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
США активно готовятся к войне будущего 25.09.2020
ВВС США представили облик перспективного истребителя 24.09.2020
самолеты
СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178 25.09.2020
Американский разведывательный самолет пролетел в Грузию через Абхазию 23.09.2020
Германия
"Колесный танк" на базе бронетранспортера Boxer создали в Германии 02.09.2020
Советскую БМП-1 сравнили с немецкой "Куницей" 17.08.2020