В Нижнем Новгороде прошла конференция ЦИПР-2020

23-25 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде прошла V ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Ее посетил 3161 человек из 14 стран, при этом более 25 000 человек смотрели трансляции сессий через сайт конференции, YouTube-канал, а также платформу IVI. В выставочной экспозиции, где было установлено 32 стенда, были представлены новейшие разработки мобильной связи 5G, системы распознавания лиц и транскодер.

В конференции приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов, начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, заместитель Председателя Правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, директор по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко, президент ПАО "МТС" Алексей Корня, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Вымпелком" Джордж Хелд, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, генеральный директор ООО "ВЭБ Венчурс" Олег Теплов и другие представители власти и ведущих цифровых компаний.

"Пандемия ускорила процесс цифровизации в государстве и бизнесе, мы решили, что нам стоит обсудить пути этой цифровизации, не дожидаясь 2021 года. Однако в этом году мы ограничили число участников и гостей новой площадки ЦИПР, Нижегородской Ярмарки, для соблюдения эпидемиологических норм и во избежание рисков, связанных с коронавирусом. В результате ЦИПР посетили 3161 человек из России, США, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Испании, Мальты, Израиля, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. В почти 50 сессиях приняли участие суммарно более 300 спикеров, причем часть из них - в онлайн-формате, который мы намерены развивать и дальше, совокупное количество просмотров трансляций составило более 25 тысяч человек", - сообщила директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Одним из ключевых событий ЦИПР-2020 стала презентация Госкорпорацией "Ростех" работы первой российской базовой станции 5G. Ее макет, реализующий функционал, необходимый оператору связи для построения мобильной сети, разработан российскими специалистами при участии НПК "Криптонит". Другим важным событием стало объявление о сделке РФПИ и ведущих суверенных фондов Ближнего Востока, которые завершили инвестицию в размере свыше 1 млрд. рублей в NtechLab. В рамках выставочной экспозиции ПАО "Ростелеком" организовало тестовую зону сети пятого поколения. В реальных условиях городской среды и застройки была обеспечена скорость передачи данных до 1 Гбит/с. ДИТ Москвы представил информацию о специальном правовом режиме для развития технологий искусственного интеллекта, а "Эрливидео" - новый транскодер Flussonic Coder: специально для него компания создала материнскую плату Lontra.

В рамках конференции состоялась серия региональных роадшоу по нацпроектам, участниками которой стали, в том числе международные спикеры: управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Verticacoaching Ги Нгайо и основатель проекта "Excelerate Partners", сооснователь & инвестор проекта "Go Beyond Investing AG" Андре Делафонтейн. Также конференция стала площадкой для дискуссий, посвященных балансу человека и технологий, цифровым платформам как конструктору для экономики и цифровизации культурного наследия для будущих поколений. На ЦИПР-2020 состоялось подписание десяти соглашений, среди которых были заключены между:

● Госкорпорацией "Ростех" и Правительством Нижегородской области о цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики Региона;

● Госкорпорацией "Ростех" и департаментом информационных технологий города Москвы о взаимодействии в сфере развития услуг связи информационно-телекоммуникационных технологий;

● ПАО "Сбербанк России" и Правительством Нижегородской области о телемедицине в Регионе;

● Правительством Нижегородской области и ПАО "Сбербанк России" о реализации научных и исследовательских проектов в рамках направлений деятельности НОЦ и ИНТЦ;

● АО "Почта России" и ЗАО "Айпост" (Почта Армении) об установлении входящих сухопутных долей тарифов с целью развития стратегического партнерства по международной посылочной почте.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Мероприятие прошло при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

Стратегическими партнерами выступили Госкорпорация "Ростех", Госкорпорация Росатом, организация "Цифровая экономика", Объединенная двигателестроительная корпорация (АО "ОДК"). ВИП-партнер - АО "Концерн Росэнергоатом". Официальный партнер - ОАО "РЖД", компании Mail.ru Group, "МегаФон", NtechLab, ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети", АО "Ситроникс", венчурный фонд VEB Ventures, "Газпром нефть", ПСБ, АО "Почта России", ПАО "Сбербанк", ООО "НТ". Официальный банк Конференции - АО "Россельхозбанк". Партнер деловой программы - Научно-исследовательский институт коммуникационных стратегий (НИИКС). Официальный онлайн-партнер площадки - IVI. Партнеры конференции: Концерн "Автоматика", Национальный центр информатизации, компания-разработчик МойОфис, Huawei, Фонд "Сколково", Эр-Телеком Холдинг, ГК "Урбантех", ПАО "МТС", медицинский сервис СберЗдоровье, OCS Distribution. Бизнес-партнер - компания BetBoom. Партнер панельной дискуссии - компания "Рош". Спонсор региональных сессий - АО "РТ Проектные технологии". Экспонеты: ООО "РТ-Инжиниринг" (ГГИС ГЕОМИКС), ООО "БУЛАТ", РЕД СОФТ, компания "Открытая мобильная платформа", АйСиЭл Техно, РусБИТех-Астра, ООО "Арциус". Спонсорская помощь - компания "МаксимаТелеком".

Справка

ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика". В 2019 году ЦИПР посетило более 5000 участников и более 1500 организаций из 26 стран, в деловой программе приняли участие более 600 спикеров. Прологом к конференции ЦИПР-2020 стала серия онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые прошли в мае-июле 2020 года. Суммарное количество просмотров четырех онлайн-сессий на платформах YouTube и "Одноклассники" превысило 1 млн.

Материал предоставлен пресс-службой конференции ЦИПР