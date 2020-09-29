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29 сентября 2020 г.

Закон Кировской области от 24 сентября 2020 года № 395-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2021 год"

Дата подписания 24 сентября 2020 г.
Опубликован 29 сентября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Законодательным Собранием Кировской области 24 сентября 2020 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2021 год в размере 8872 рубля.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. Губернатора Кировской области А.А.Чурин



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