Закон Кировской области от 24 сентября 2020 года № 395-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 24 сентября 2020 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2021 год в размере 8872 рубля.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. Губернатора Кировской области А.А.Чурин







