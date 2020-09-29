"Россети Кубань" взыскали 16 млн рублей с расхитителей энергии в Сочи

Специалисты Сочинского филиала компании "Россети Кубань" с начала 2020 года взыскали в судебном порядке ущерб от несанкционированного подключения к электросетям на сумму более 16 млн рублей. Кроме того, вступили в законную силу решения суда на погашение задолженности размером более 201 млн рублей. Часть этих средств возмещается нарушителями добровольно, остальные дела находятся в стадии принудительного исполнения.

Незаконным является как бездоговорное, так и безучетное потребление электроэнергии. К бездоговорному относится самовольное подключение к электросетям или потребление электроэнергии в отсутствие заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), к безучетному - вмешательство в работу прибора учета или схему учета электрической энергии.

Энергетики не снижают активности в борьбе с хищениями, ведется серьезная профилактическая работа. В 2020 году в результате проверок в Сочи и Туапсинском районе выявлено более 90 фактов незаконного потребления (в том числе 21 факт бездоговорного и 69 - безучетного потребления). Объем неучтенной электроэнергии превысил 5,96 млн кВт.ч. О данных нарушениях специалисты Сочинских электросетей информируют администрацию города и правоохранительные органы - с начала 2020 года составлено 46 протоколов об административном правонарушении за несанкционированное подключение к электросетям.

В числе недобросовестных потребителей жители частных домов, предприятия, организации, мини-гостиницы (часто оформленные как ИЖС), магазины, кафе и другие объекты бизнеса. Особое беспокойство энергетиков вызывают новостройки, присоединенные к сетям с нарушением законодательства - их жильцы рискуют остаться без электричества. "Россети Кубань" принимают все меры, чтобы не допустить подобного, привлекая к проблеме внимание администрации города, правоохранительных и надзорных органов.

Незаконное потребление - это фактически воровство электроэнергии у добросовестных абонентов. Дело не только в том, что сетевая компания теряет средства, которые планирует направить на мероприятия для повышения надежности электроснабжения региона. Забирая часть мощности, самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это снижает надежность и качество электроснабжения - вплоть до аварийной ситуации. Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям может стать причиной несчастного случая с правонарушителями или даже их гибели.

В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, самовольно подключенный к электрической сети. Нарушителям придется оплачивать причиненный ущерб, а также нести административную, а в случае причинения крупного вреда ? и уголовную ответственность.

Справка

Согласно статье 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. С девятого июня 2019 года ужесточилось наказание за повторное незаконное подключение к электросетям. Физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч рублей. Юридических лиц обяжут заплатить от 200 до 300 тысяч рублей.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"