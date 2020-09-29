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29 сентября 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 29 сентября 2020 года № 815-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 сентября 2020 года № 64 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

"1.1. Запретить:

с 30 сентября 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки - проведение спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп, за исключением проведения Всероссийских, окружных соревнований или областных отборочных соревнований к чемпионатам, первенствам, Кубкам России, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2020 год, проводимых в целях формирования команд Саратовской области для участия во всероссийских соревнованиях, с допуском зрителей и наполняемостью спортивных объектов не более десяти процентов от общей вместимости трибун, при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19 (утвержден Минспорта России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года с дополнениями и изменениями от 6 августа 2020 года и 19 августа 2020 года), с уведомлением Управления Роспотребнадзора по Саратовской области о проведении соревнования не позднее чем за десять дней до начала проведения соревнования;

с 30 марта 2020 года по 5 октября 2020 года включительно:

проведение зрелищных мероприятий, за исключением деятельности кинотеатров при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в кинотеатрах", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, заполняемостью кинозала не более 30 процентов от общего количества мест;

проведение публичных и иных массовых мероприятий.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин



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